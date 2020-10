Putin: AS Bukanlah 'Negara Adidaya' Seperti Dulu

Russia's President Vladimir Putin speaks at a meeting of the Valdai Discussion Club, a Moscow-based think tank.jpg

IslamTimes - Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa, apa yang dia sebut, era "dominasi absolut" Amerika Serikat di seluruh komunitas internasional sudah jauh berakhir karena hubungan kekuatan dunia sedang mengalami perubahan penting.

"Amerika Serikat, yang pada titik tertentu benar-benar mendominasi, hampir tidak dapat mengklaim sebagai eksklusif," kata Putin kepada Klub Diskusi Valdai, sebuah wadah pemikir yang berbasis di Moskow, melalui tautan video pada hari Kamis (22/10)."Saat-saat ketika semua pertanyaan internasional terpenting dibahas dan diselesaikan secara efektif antara Washington dan Moskow telah berlalu," tambahnya.China dan Jerman sedang bergerak maju ke arah menjadi negara adidaya mereka sendiri, katanya, mengutip peningkatan signifikan dalam pengaruh ekonomi dan politik mereka. Kepala negara Rusia juga menyebut Inggris dan Prancis sebagai dua negara lain, yang perannya "dalam urusan internasional telah berubah secara nyata".Terlepas dari perubahan yang terjadi pada keseimbangan kekuatan di seluruh dunia, Putin memperingatkan mereka yang menunggu Rusia untuk mundur dari barisan negara berpengaruh dan kuat, sambil meneriakkan, "Perhatian utama kami adalah jangan sampai sakit saat pemakaman Anda."Presiden Rusia, sementara itu, menyatakan kesediaannya untuk terlibat dengan negara lain dalam diskusi tentang masalah global.Dia bahkan mengusulkan dialog dengan pemerintah AS berikutnya dalam hal keamanan siber, masalah terkait keamanan lainnya, dan kontrol senjata nuklir.Di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, AS menarik diri dari Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) dan Perjanjian Anti-Ballistic Missile (ABM) dengan Rusia, dengan alasan dugaan pelanggaran oleh Moskow.Putin mengkritik, apa yang dia sebut, kurangnya transparansi di bidang senjata nuklir di pihak Washington."Jangan beritahu saya bahwa mereka (AS) semua jujur ​​dan di atas papan dan tidak berniat untuk melakukan hal-hal di bawah konter," katanya, mengutip "masalah verifikasi senjata nuklir" sebagai contoh, di mana pihak Amerika bisa bertindak lebih jujur.Dia, bagaimanapun, memperingatkan bahwa dunia tidak akan memiliki "masa depan" tanpa perjanjian pembatasan senjata yang efektif yang akan mengendalikan perlombaan senjata yang sedang berlangsung.[IT/r]