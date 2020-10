Kelompok Palestina Mengutuk Pembelaan Macron terhadap Kartun Anti-Islam

Palestinian protesters gather outside the residence of the French ambassador in Tel Aviv.jpg

IslamTimes - Kelompok perlawanan Palestina yang berbasis di Jalur Gaza yang dikepung Zionis Israel mengecam Presiden Prancis Emmanuel Macron karena membela kartun ofensif Nabi Muhammad (saw) dari Islam.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Sabtu (24/10), Hamas mengatakan, "Menghina agama dan nabi bukanlah masalah kebebasan berekspresi, melainkan mempromosikan budaya kebencian," memperingatkan "konsekuensi" yang tidak ditentukan."Dorongan Macron untuk menerbitkan kartun menghina Nabi (saw) adalah upaya untuk menghidupkan kembali Perang Salib di mana Prancis adalah sumber pemicunya," kata Sami Abu Zuhri, juru bicara senior Hamas.Pada bagiannya, Jihad Islam menekankan bahwa "menyinggung" Islam, dan Nabi Muhammad (SAW) adalah "garis merah" yang "tidak dapat ditoleransi."Kecaman itu datang tiga hari setelah Macron mengklaim bahwa seorang guru Prancis yang dipenggal awal bulan ini "dibunuh karena para Islamis menginginkan masa depan kita."Guru sejarah, Samuel Paty, telah memicu kemarahan dengan menunjukkan kartun Nabi Muhammad (SAW) yang menghujat kepada murid-muridnya, yang diterbitkan oleh surat kabar satir Prancis Charlie Hebdo.Dia dibunuh di luar sekolahnya di pinggiran kota Paris pada 16 Oktober oleh seorang penyerang berusia 18 tahun, yang diidentifikasi sebagai Chechnya Abdullakh Anzorov, yang ditembak mati oleh polisi segera setelah pembunuhan itu.Sebagai penghormatan kepada guru yang terbunuh, presiden Prancis menggambarkannya sebagai "pahlawan yang pendiam" dan secara anumerta memberinya Légion d'Honneur, penghargaan sipil tertinggi di negara itu.Macron juga berjanji negaranya tidak akan "melepaskan kartun" yang menggambarkan Nabi Muhammad (SAW), mengklaim bahwa Paty dibunuh oleh "pengecut" karena mewakili nilai-nilai sekuler dan demokratis Republik Prancis.Sejak itu, seruan untuk boikot produk Prancis di dunia Arab dan sekitarnya telah meningkat.[IT/r]