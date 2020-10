AS Harus Bertanggung Jawab Atas Kerusakan Yang Terjadi Di Iran

IslamTimes- “Dalam pengertian ini, Pekan Persatuan Islam harus menjadi kesempatan untuk merefleksikan masalah perdamaian di lingkungan dan wilayah,” tambahnya.

Juru Bicara Pemerintah Iran mengatakan bahwa AS harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita rakyat Iran dalam menghadapi penarikan sepihak dari JCPOA.Mengacu pada Pekan Persatuan Islam, Ali Rabiei mengatakan, "Persatuan sangat penting di tingkat regional, yang berarti bahwa kita, sebagai penghuni geografi Islam yang luas ini, harus saling mengakui masalah keamanan yang sah satu sama lain."“Dalam pengertian ini, Pekan Persatuan Islam harus menjadi kesempatan untuk merefleksikan masalah perdamaian di lingkungan dan wilayah,” tambahnya."Kami selalu berbicara tentang pengaruh yang memecah belah dari kekuatan ekstra-regional di kawasan, tetapi perlu dicatat bahwa menutup jalan untuk infiltrasi kekuatan yang berperang dan memecah belah di antara Umat Islam tidak akan mungkin hanya dengan slogan persatuan. , "dia mencatat.“Kita juga harus membangun mekanisme untuk menyelesaikan sengketa bertetangga pada tingkat hubungan regional,” kata Rabiei, seraya menambahkan, “Pemberdayaan Organisasi Kerja Sama Islam di kawasan dapat menjadi salah satu mekanisme yang akan memperkuat persatuan umat Islam di kawasan dan dunia. "Mengenai isu jika Biden memenangkan pemilu AS dan AS kembali ke JCPOA apakah Iran menerima semua perjanjian tersebut, ia mengatakan, "Syarat kami untuk pemenuhan penuh kewajiban kami di JCPOA sudah jelas. Kami tidak meninggalkan JCPOA ketika Trump pergi. Pengurangan komitmen Iran telah menanggapi larangan kembali ke JCPOA. ""Sejak awal, kami menyatakan bahwa kembali ke komitmen itu dapat dibatalkan," tambahnya, menekankan, "Tidak masalah bagi kami yang menjadi presiden Amerika Serikat berikutnya dan memutuskan untuk kembali ke JCPOA. Kami menyambut setiap presiden yang membuat keputusan seperti itu. ""Penting bagi Amerika Serikat untuk siap menanggapi kerusakan yang telah ditimbulkannya pada rakyat Iran sejak penarikannya dari JCPOA. Amerika Serikat harus siap membuat komitmen lebih lanjut untuk mencegah terulangnya sabotase semacam itu."(IT/TGM)