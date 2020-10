Zarif: Pertukaran Dua Mata-mata Yang Ditahan AS Adalah Kebohongan 

IslamTimes- “Kami memiliki warga Iran yang dipenjara di berbagai negara atas perintah AS, dan kami juga memiliki tahanan di AS sendiri. Ada orang di AS yang waktu hukuman ilegalnya telah berakhir, tetapi Amerika mencegah mereka kembali ke Iran, ”tegasnya.

Menteri luar negeri Iran menolak laporan mengenai pertukaran dua mata-mata yang ditahan AS dengan tahanan Iran.Mohammad Javad Zarif mencatat pada hari Rabu bahwa laporan pertukaran dua mata-mata AS adalah kebohongan total.“Kami memiliki warga Iran yang dipenjara di berbagai negara atas perintah AS, dan kami juga memiliki tahanan di AS sendiri. Ada orang di AS yang waktu hukuman ilegalnya telah berakhir, tetapi Amerika mencegah mereka kembali ke Iran, ”tegasnya."Karena itu, kami menyarankan agar semua narapidana di kedua sisi ditukar di mana-mana, dan kami menekankan masalah ini, namun, masalah pertukaran dua mata-mata yang ditahan dengan Amerika Serikat adalah kebohongan total," tambahnya.Sejumlah media telah mengklaim dalam beberapa hari terakhir bahwa dua mata-mata AS yang kontroversial di Iran akan segera bertukar dengan tahanan Iran di Amerika Serikat.(IT/TGM)