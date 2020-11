Beijing Janjikan 'Respons yang Tepat dan Diperlukan' untuk Penjualan Senjata AS ke Taiwan

IslamTimes - Juru bicara kementerian luar negeri China Wang Wenbin pada Rabu (4/11) memperingatkan bahwa Beijing akan membuat "tanggapan yang tepat dan perlu" jika Washington menyelesaikan penjualan senjata terbaru ke Taiwan, yang disetujui oleh Departemen Luar Negeri AS pada hari Selasa, menurut Associated Press.

Pada hari Selasa, Departemen Luar Negeri AS menyetujui potensi penjualan empat drone MQ-9B Reaper dan perangkat keras terkait ke Taiwan, meneruskan kesepakatan itu ke Kongres untuk disetujui. Kesepakatan $ 600 juta yang diusulkan hanyalah yang terbaru dalam miliaran dolar senjata yang dipasok ke Taipei oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump.Wang menyatakan bahwa kesepakatan senilai $ 600 juta yang diusulkan dengan negara pulau itu "secara brutal mencampuri urusan dalam negeri China dan secara serius merusak kedaulatan dan kepentingan keamanan China."Juru bicara Beijing mengatakan kepada wartawan bahwa tanggapan China akan datang "sesuai dengan perkembangan situasi".Pada hari Selasa (3/11), yang menandai Hari Pemilihan, Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan AS (DSCA), lengan Pentagon untuk menangani program Penjualan Militer Luar Negeri, mengumumkan bahwa Departemen Luar Negeri telah menyetujui penjualan senjata senilai $ 600 juta ke Taiwan.Menurut DSCA, kesepakatan itu mencakup empat drone Reaper "siap senjata" dan empat stasiun kontrol darat untuk operasi mereka - dua mobile, dua fixed - serta banyak suku cadang terkait dan peralatan lainnya.Kesepakatan senjata yang mahal tidak akan diselesaikan sampai disetujui oleh Kongres AS dan anggota parlemen Taipei.Taiwan menganggap dirinya sebagai negara merdeka dan mengklaim sebagai perwakilan sah China. Saat ini, hanya 14 dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengakui negara pulau itu sebagai negara. Beijing telah berulang kali mengklaim bahwa Taiwan adalah "bagian tak terpisahkan dari wilayahnya", dan, karenanya, menganggap setiap penjualan senjata ke Taipei sebagai intervensi dalam urusan dalam negeri China.Meskipun AS secara resmi mengakui Pemerintah Republik Rakyat China sebagai satu-satunya pemerintah resmi di China daratan, pemerintahan Trump terus memasok Taiwan dengan senjata berteknologi tinggi. Dalam beberapa bulan terakhir, Pentagon telah menjual ke Taipei setidaknya $ 15 miliar senjata, termasuk $ 8 miliar dalam pesawat pencegat canggih F-16V "Viper", $ 2,37 miliar artileri roket khusus yang menembakkan rudal anti-kapal, dan $ 1 miliar dalam jangka panjang- jangkauan rudal jelajah.Beijing telah berulang kali memperingatkan Washington agar tidak menjual senjata ke pulau China itu.Pada akhir Oktober, pemerintah Xi Jinping berjanji untuk menjatuhkan sanksi China pada kontraktor pertahanan AS termasuk Lockheed Martin, Raytheon, dan Boeing sebagai tanggapan atas beberapa kesepakatan senjata.[IT/r]