Sayyid Nasrallah: Demarkasi Perbatasan adalah Tanggung Jawab Negara, Era Trump yang Terburuk dalam Sejarah AS

Hezbollah Secretary General Sayyed Hasan Nasrallah, Martyr Day.jpg

IslamTimes - Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah menekankan pada hari Rabu (11/11) bahwa Perlawanan tidak terlibat dalam demarkasi perbatasan, laut atau darat, memastikan bahwa itu adalah tanggung jawab Negara dan berada di bawah mekanisme konstitusionalnya.

Dalam pidatonya dalam peringatan Hari Martir Hizbullah, beliau menyinggung kekhususan hari ini, mengingat operasi besar yang terjadi ketika Martir Ahmad Kassir menyerbu gedung markas pendudukan Israel di Tyre sebagai yang terbesar dan terbesar dalam sejarah Arab-Israel.Sayyid Nasrallah menekankan bahwa bangsa yang mengakui nilai para martirnya adalah yang paling mampu setia pada pengorbanan mereka, dan menyampaikan salam kepada keluarga para syuhada yang memuji mereka atas kesabaran dan ketekunan mereka. Kamu adalah sumber kebanggaan kami.Sayyid Nasrallah mengacu pada pidatonya pada 25 Mei 2000 ketika dia mengatakan bahwa perlawanan tidak terlibat dalam pembicaraan demarkasi perbatasan, laut atau darat, dan itu bukan tugasnya untuk menentukan perbatasan. “Ini lebih merupakan tanggung jawab negara dan berada dalam mekanisme konstitusionalnya,” kata Sayyid Nasrallah.Dia menambahkan bahwa sejak tahun 2000 perlawanan telah berkomitmen pada apa yang ditentukan dan dianggap negara sebagai tugasnya, bersama dengan tentara dan rakyat, untuk mempertahankan perbatasan ini dan membantu membebaskan sisa-sisa tanah atau air di bawah pendudukan, menunjukkan bahwa negara Lebanon-lah yang mengatakan bahwa Peternakan Shebaa, perbukitan Kfarshouba, dan Ghajar adalah orang Lebanon.Sayyid Nasrallah menjelaskan bahwa perusahaan yang ingin berinvestasi gas di perairan Lebanon membutuhkan jaminan, dan inilah yang mendorong negara Lebanon untuk memperhatikan, karena sebelumnya tidak ada masalah vital yang disebut demarkasi perbatasan laut dengan Palestina yang diduduki.Sayyid Nasrullah merujuk pada tuduhan “normalisasi” terhadap gerakan Hizbullah dan Amal, ini adalah kata-kata kosong yang dibuat di ruangan gelap untuk melemparkan bom asap pada pihak yang tunduk, yang menyerah, dan yang normalisasi.Sayyid Nasrallah mengatakan bahwa sejak Ketua Nabih Berri mengumumkan kerangka perundingan pada bulan September, banyak partai politik dan media, terutama dari Teluk, mulai mengaitkan pembicaraan dengan perjanjian normalisasi negara-negara Arab lainnya di kawasan dengan Zionis..“Beberapa mencoba mengatakan bahwa persetujuan demarkasi perbatasan akan membuka jalan bagi normalisasi hubungan dengan entitas Zionis, ini adalah pemalsuan dan kebohongan. Yang lebih konyol lagi, ada yang mengatakan ada negosiasi bawah tanah AS-Iran. Hizbullah tidak perlu mengeluarkan pernyataan yang menyangkal ini, itu semua tidak masuk akal. "Dia menambahkan, ada pihak yang tidak membayangkan ada kekuatan politik nasional yang mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan nasional.Sayyid Hasan menekankan bahwa posisi di "Israel" jelas dan ideologis, "entitas ini ilegal, kanker dan keji, mereka adalah sekelompok geng yang merebut tanah Palestina, dan ini tidak berubah seiring waktu."Dia juga menegaskan kepercayaan penuhnya dalam pengelolaan file oleh Presiden Michel Aoun, yang dikenal karena kekuatan dan ketajamannya untuk mencapai hak Lebanon, menunjukkan bahwa belakangan ini, Amerika menjadi sangat tertarik untuk menengahi demarkasi perbatasan.“Yang kami tuntut hanyalah negosiasi tidak langsung, Hizbullah dan Amal menolak partisipasi warga sipil dan bersikeras hanya menunjuk personel militer. Kami juga merilis pernyataan tentang masalah ini,” kata Sayyid Nasrallah.Dia menekankan bahwa Lebanon harus tahu bahwa negara itu berada dalam posisi kuat dan bukan lemah, dan siapa pun yang ingin mencegah kita mendapatkan keuntungan dari minyak dan gas secara nasional tahu betul bahwa kita dapat mencegahnya, dan delegasi Lebanon tidak mengemis ruang. “Delegasi Lebanon yang bernegosiasi harus tahu bahwa mereka berada dalam posisi kuat, bukan dalam posisi lemah. Kami memiliki hak, kami kuat," katanya, mencatat bahwa pendudukan Zionis Israel juga membutuhkan minyak dan gas," dan jika itu berusaha mencegah kami mengekstraksi sumber daya kami, kami juga dapat mencegahnya. "Mengenai manuver Zionis Israel baru-baru ini, Sayyid Nasrallah menunjukkan bahwa salah satu tujuannya adalah untuk berasumsi bahwa pasukan Perlawanan Islam akan memasuki situs Zionis "Israel" di Galilea, dan bahwa mereka bertujuan untuk mendapatkan kembali pemukiman dan situs mereka dan untuk memulai pembalasan lain di perbatasan. daerah."Ketika Zionis Israel mengulangi rencana defensif 2017 pada tahun 2020, ini adalah bukti bahwa Hizbullah telah mendorong Zionis 'Israel' ke posisi defensif," kata Sayyid Nasrallah.Pemimpin Hizbullah menjelaskan bahwa desakan musuh pada manuver tersebut menegaskan apa yang selalu dibicarakan para jenderal Zionis Israel, yaitu bahwa pasukan darat Zionis Israel sedang menderita krisis yang nyata dan dalam, dan bahwa ada krisis dalam hal tingkat psikologis dan spiritual. Dia menambahkan bahwa semua perang telah membuktikan bahwa angkatan udara Zionis sendiri tidak dapat meraih kemenangan.Dalam konteks ini, Sayyid Nasrallah menyatakan bahwa unit Hizbullah dalam keadaan siaga tinggi saat latihan Zionis sedang berlangsung, "kami ingin Zionis Israel mengetahui hal ini: kami akan segera membalas kebodohan apa pun dengan segera." "Suriah juga dalam kesiapan penuh, sehingga mengirimkan pesan pembangkangan yang jelas pada Zionis Israel."Mengomentari pemilihan presiden AS, Sekjen Hizbullah menjelaskan bahwa pemilihan Amerika mengungkapkan wajah AS yang sebenarnya. “Saya meminta mereka yang membual tentang demokrasi AS untuk melihat contoh ini dan menilai apakah kita harus menirunya. Lihatlah situasi kehidupan di kota-kota besar AS, orang yang tinggal di tenda, tanpa jaring pengaman sosial, kasus COVID yang sangat besar, penyakit psikologis, kecanduan, sejumlah besar orang di penjara, rasisme yang tak terkendali, dll. Inilah Amerika yang mereka pegang kepada kita sebagai contoh!" Sayyed Nasrallah bertanya-tanya.Mengenai pemerintahan baru, beliau menegaskan bahwa kebijakan Amerika di wilayah tersebut adalah kebijakan Zionis Israel yang perhatiannya adalah keamanan dan supremasi Zionis 'Israel', apakah itu demokrat atau republik, dan oleh karena itu kebijakan ini tidak akan berubah. “Terlepas dari siapa presiden AS, mereka semua berlomba untuk memperkuat dan memberdayakan Zionis 'Israel'; jadi, dari posisi kami tidak ada perbedaan," kata Sayyid Nasrallah tentang terpilihnya Joe Biden sebagai presiden AS yang baru, tetapi mengindikasikan bahwa" Pemerintahan Trump adalah yang terburuk atau salah satu yang terburuk dalam sejarah Amerika, itu mengungkapkan wajah AS yang sebenarnya. ”“Kebijakan Trump dalam berbagai masalah telah gagal, terutama masalah Palestina. Selama empat tahun, Trump membuat dunia berada di ujung tombak perang,” kata Sayyid Nasrallah, mengungkapkan kebahagiaan atas kekalahan Donald Trump dalam pemilihan presiden. Saya merasa senang dengan kekalahan Trump yang memalukan karena kejahatannya yang terang-terangan terhadap Martir Qassem Suleimani dan Abu Mahdi Al-Muhandis.“Banyak orang di Pentagon menyatakan ketakutan bahwa setelah Trump memecat [Menteri Pertahanan Mark] Esper, tindakannya dalam dua bulan ke depan akan menjadi lebih tidak terduga. Dengan orang seperti Trump tetap menjabat, segalanya mungkin,'' kata Sayyid Nasrallah, memperingatkan bahwa pemecatan Esper oleh Trump mungkin terkait dengan beberapa tindakan mendatang di dalam negeri atau di luar negeri.Namun, Sayyid Nasrallah menyerukan kepada Poros Perlawanan untuk waspada selama dua bulan ke depan, dan menanggapi kebodohan AS atau Israel dua kali lipat."Masalah asli Amerika di Lebanon adalah Perlawanan, karena prioritas utama AS adalah 'Israel'," lanjut Sayyid Nasrallah.“Semua yang telah dilakukan AS, setidaknya sejak 2005, adalah bagaimana menyingkirkan Hizbullah; mereka bahkan mencobanya melalui Suriah. Setelah mereka gagal menghasut, AS meluncurkan tiga tahun lalu skema mereka untuk menghasut orang Lebanon melawan Hizbullah. Jadi tujuan AS di Lebanon adalah membuat orang Lebanon, khususnya Syiah, melawan Hizbullah. Khususnya Syiah, karena mereka adalah sumber kekuatan Hizbullah. Bagaimana mereka melakukan ini? Dengan memperburuk krisis keuangan di negara itu. "“David Hale mengatakan mereka memberikan miliaran dolar kepada LSM, yang tidak dapat kita lacak, media, angka yang berbeda, dll. Bukankah benar para revolusioner untuk mengetahui untuk apa uang ini? Atau kemana mereka mencoba untuk membawa mereka? " Sayyid Nasrallah bertanya-tanya. Kami tahu tentang peran kedutaan besar AS dalam semua ini.Karena semua upaya gagal, satu-satunya pilihan yang tersisa bagi orang Amerika adalah memberi sanksi kepada teman dan sekutu Hizbullah, kata Yang Mulia.Sekjen Hizbullah meyakinkan bahwa sanksi tidak akan berdampak pada partai perlawanan, dengan menyatakan bahwa mereka tidak berharga dan bahwa mereka memiliki efek sebaliknya. "'Setiap awan memiliki garisan perak,' sanksi AS menjaga uang dan kekayaan kami lebih banyak," kata Sayyid Nasrallah.Sayyid Nasrallah memuji "sikap berani" pemimpin Gerakan Patriotik Bebas Gebran Bassil atas sanksi AS yang dijatuhkan padanya minggu lalu. “Bassil memberi tahu saya bahwa dia tidak dapat memenuhi permintaan AS untuk mengakhiri aliansi, karena itu akan membahayakan kemerdekaan dan kebebasan Lebanon,” katanya. "Saya menasihatinya untuk mengambil posisi apa pun agar tidak disakiti dan menawarkan bantuan, tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan dan hanya ingin membuat kami selalu mengetahui."“Saya memberi tahu semua sekutu kami di Lebanon jika AS menekan Anda, Anda bebas melakukan apa yang Anda inginkan; meninjau hati nurani Anda, kepentingan Lebanon, dan bertindak dengan tepat," kata beliau. “AS tidak memiliki hak untuk menunjuk siapa pun untuk korupsi atau terorisme, dia adalah sumber terorisme dan korupsi,” kata Sayyid Nasrallah, menyatakan bahwa “bahkan jika AS menunjuk salah satu lawan kami di Lebanon sebagai teroris atau korup, kami juga akan tolak ini, ini urusan Lebanon."[IT/r]