Mujahidin Berjanji untuk Tidak Meletakkan Senjatanya, Gencatan Senjata yang Belum Terpenuhi Sudah Berakhir

Sheikh Qais al-Khazali, leader of Asa’ib Ahl al-Haq movement.jpg

IslamTimes - Seorang pemimpin senior Irak berjanji bahwa pasukan perlawanan Islam tidak akan meletakkan senjata mereka selama Irak berada di bawah ancaman.

Sheikh Qais al-Khazali, pemimpin gerakan Asa'ib Ahl al-Haq, mengatakan pemerintah Irak berhak memonopoli membawa dan menggunakan senjata untuk memulihkan stabilitas negara.Namun, dia mencatat bahwa pasukan perlawanan Irak akan terus membawa senjata selama negara itu dalam bahaya.Dalam wawancara dengan TV Al-Iraqiya, Khazali mengatakan pasukan perlawanan membawa senjata untuk tujuan dan alasan tertentu.“Begitu tujuan itu tercapai, mereka akan meletakkan senjatanya,” katanya.Dia mengatakan dia menentang serangan roket terhadap kedutaan AS, dan begitu pula banyak kelompok lain, karena itu adalah situs diplomatik.“Kelompok perlawanan menentang pendudukan [AS]; kami tidak menyetujui serangan roket terhadap pusat diplomatik, ”tambahnya.Zona Hijau yang dijaga ketat di Baghdad, yang menampung situs-situs diplomatik asing dan gedung-gedung pemerintah termasuk kedutaan AS, telah sering menjadi sasaran roket dan bahan peledak dalam beberapa tahun terakhir.Washington, setiap saat, dengan cepat menunjuk pada kelompok anti-teror populer, yang sekarang diintegrasikan ke dalam angkatan bersenjata Irak.AS berulang kali menargetkan posisi Unit Mobilisasi Populer [PMU] anti-teror Irak, yang juga dikenal dalam bahasa Arab sebagai Hashd al-Shaabi, setelah menyalahkan kekuatan anti-teror utama atas serangan roket tersebut.Kelompok populer dan kekuatan perlawanan lainnya membantah keras keterlibatannya dalam serangan itu. Mereka bahkan sepakat bulan lalu untuk menghentikan operasi militer terhadap AS dan pasukan asing di Irak untuk mengizinkan mereka meninggalkan negara Arab itu.Khazali, bagaimanapun, mengatakan gencatan senjata yang diumumkan oleh kelompok perlawanan Islam telah berakhir karena dua syarat untuk gencatan senjata belum terpenuhi."Kedua syarat itu termasuk kendali Irak atas wilayah udaranya dan menyiapkan jadwal untuk penarikan pasukan pendudukan Amerika dari Irak," katanya dalam wawancara Kamis (19/11)."Kami akan menetapkan prinsip hak penuh kami untuk menghadapi pasukan asing secara militer," tambahnya.Sentimen anti-Amerika semakin tinggi di Irak sejak AS membunuh komandan anti-teror Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani, dan wakil kepala Unit Mobilisasi Populer anti-teror Irak, Abu Mahdi al-Muhandis, di Baghdad pada 3 Januari.Hanya beberapa hari kemudian, anggota parlemen Irak dengan suara bulat mengesahkan RUU yang mengamanatkan penarikan semua pasukan asing dari Irak.AS telah menolak untuk menarik pasukannya, dengan Presiden AS Donald Trump menolak gagasan tersebut dengan ancaman untuk menyita uang minyak Irak yang disimpan di rekening bank di Amerika Serikat.Kelompok perlawanan Irak telah berjanji untuk mengangkat senjata melawan pasukan AS jika Washington gagal untuk mematuhi perintah parlemen.AS mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka akan memangkas jumlah pasukan di Afghanistan dan Irak menjadi 2.500 di setiap negara, tingkat terendah dalam hampir 20 tahun invasi.Washington masih memiliki sekitar 3.000 tentara yang ditempatkan di seluruh Irak.[IT/r]