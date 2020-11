Iran: JCPOA Tidak Bisa Dinegosiasikan Kembali

IslamTimes- "Presiden Rouhani hari ini mengumumkan bahwa jika partai JCPOA lainnya kembali ke 20 Januari 2017, di hari Trump berkuasa, Iran juga siap untuk mundur ke tanggal yang sama," katanya menyesali kurangnya komitmen negara Eropa untuk kewajiban JCPOA mereka.

Kepala Staf Presiden Iran menggarisbawahi bahwa Iran tidak optimis tentang salah satu administrasi AS dan tidak akan mengadakan pembicaraan baru tentang JCPOA.Menyampaikan sambutan di sela-sela rapat Kabinet Rabu, Mahmoud Vaezi meyakinkan tidak akan ada negosiasi baru terkait JCPOA."Presiden Rouhani hari ini mengumumkan bahwa jika partai JCPOA lainnya kembali ke 20 Januari 2017, di hari Trump berkuasa, Iran juga siap untuk mundur ke tanggal yang sama," katanya menyesali kurangnya komitmen negara Eropa untuk kewajiban JCPOA mereka.Vaezi mencatat bahwa Trump telah mengganggu tatanan internasional dan merusak hubungan internasional, termasuk di Timur Tengah."Dia telah memberikan tekanan kuat pada rakyat Iran selama tiga tahun terakhir," tambahnya.Berbicara tentang pemilihan AS, dia mengatakan Iran menyambut kekalahan Trump tetapi tidak optimis tentang pemerintahan AS mana pun kecuali jika pemerintahan itu bertindak berbeda.Dia menggarisbawahi bahwa meskipun ada pernyataan dari pejabat pemerintah AS yang akan datang tentang kebijakan mereka terhadap Iran, yang seperti mereka katakan akan sangat berbeda dari Trump, dan klaim mereka tentang terhubung dengan Iran, belum ada kontak langsung atau tidak langsung antara Iran dan AS.(IT/TGM)