Presiden Israel Akan Menerima Delegasi Bahrain

Reuven Rivlin - Zionist Israeli President.jpg

IslamTimes - Presiden Zionis Israel Reuven Rivlin akan menerima delegasi Bahrain pada Kamis (26/11) malam termasuk perwakilan senior keluarga kerajaan Bahrain dan pejabat lainnya.

Delegasi tersebut dipimpin oleh King Hamad Global Center for Peaceful Coexistence Board of Trustees 'Dr. Shaikh Khalid bin Khalifa Al-Khalifa, menurut Israel Public Broadcasting Corporation' KAN '.Entitas Zionis dan Bahrain telah setuju untuk membuka kedutaan segera. Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan pada hari Selasa bahwa dia akan segera mengunjungi Bahrain, atas undangan Putra Mahkota Bahrain Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa, menurut Reuters.Awal bulan ini, parlemen Zionis Israel (Knesset) menyetujui kesepakatan normalisasi yang diperantarai AS dengan Bahrain. 62 anggota parlemen memberikan suara mendukung perjanjian tersebut, sementara 14 lainnya menentang.Berpidato di depan Knesset setelah pemungutan suara, Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu mengharapkan lebih banyak negara regional untuk membangun hubungan dengan rezim pendudukan.Agustus lalu, UEA menjadi negara Arab pertama yang menormalisasi hubungan dengan entitas Zionis sejak Mesir pada 1979 dan Yordania pada 1994.[IT/r]