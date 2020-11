Laporan Israel: Angkatan Darat Belum Diperintahkan untuk Mempersiapkan Skenario Serangan AS terhadap Iran

Israel Defense Website

IslamTimes - Situs web Pertahanan Zionis "Israel" membantah semua rumor yang beredar yang mengklaim bahwa tentara pendudukan Zionis Israel telah diperintahkan untuk mempersiapkan semua kemungkinan skenario serangan militer AS di Iran, mengingat bahwa semua laporan tersebut ada hubungannya dengan pemilihan di AS dan Entitas Zionis.

Situs web menambahkan bahwa latihan yang dilakukan oleh tentara Zionis Israel adalah bagian dari rutinitas militer, mencatat bahwa Presiden AS Donald Trump dan PM Israel Benjamin Netanyahu berencana menggunakan rumor semacam itu untuk tujuan pemilihan.Angkatan udara Zionis tidak memiliki jet perang yang dapat membawa bom yang diperlukan untuk menghancurkan situs nuklir bawah tanah Iran, menurut situs web yang meragukan efisiensi serangan semacam itu untuk dilakukan.Situs web Pertahanan Zionis "Israel" menunjukkan bahwa Trump membutuhkan persetujuan Kongres untuk melancarkan serangan militer terhadap Iran, menambahkan bahwa pemilih AS tidak akan memaafkannya karena melakukan kesalahan seperti itu.Laporan itu juga membahas tanggapan Iran terhadap setiap serangan AS, menyoroti kemampuan roket Republik Islam yang sangat besar.Pasukan Iran dan Hizbullah akan melancarkan serangan rudal besar-besaran ke Zionis 'Israel' dan pangkalan militer AS di negara-negara Teluk, menyebabkan kerugian besar, menurut laporan yang menambahkan bahwa ratusan orang Zionis Israel akan tewas dalam konfrontasi semacam itu.Laporan tersebut akhirnya bertanya-tanya apakah entitas Zionis dapat menghadapi tantangan militer seperti itu, menegaskan kembali bahwa rumor tentang serangan Iran memiliki tujuan politik belaka.[IT/r]