Lavrov: Rusia Akan Bekerja Dengan Setiap Admin AS Berdasarkan Prinsip Saling Menghormati, Tanpa Gangguan

White House.jpg

IslamTimes - Rusia berhak berharap bahwa Amerika Serikat akan mulai memperhitungkan kepentingan sah dari pemain asing lainnya di bawah pemerintahan baru, kata Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov dalam wawancara dengan kantor berita internasional Kazakhstan Kazinform.

"Seperti yang dikatakan Presiden [Rusia] Vladimir Putin: 'Kami menganalisis semuanya secara rutin, kami akan menerima keputusan apa pun dari rakyat AS dan akan bekerja dengan pemerintahan mana pun'.Tentu saja, [kerja sama harus didasarkan] hanya pada prinsip-prinsip kejujuran , saling menghormati dan tidak mencampuri urusan dalam negeri. Dari sudut pandang ini, kami berhak berharap bahwa Washington pada akhirnya akan mulai mempertimbangkan kepentingan sah dari pemain internasional lainnya, termasuk Rusia, Kazakhstan, dan asosiasi integrasi mereka ", Lavrov kata.Membahas konsekuensi pemilihan AS untuk hubungan internasional akan terlalu dini, karena hasil resmi belum diumumkan, diplomat Rusia itu menekankan."Ini adalah komitmen kami. Kami pasti mengikuti perkembangan di sisi lain Atlantik, kami siap untuk hasil apa pun. Ramalan bukanlah ide yang cukup baik, terutama pada tahap ini. Namun, dengan mempertimbangkan pernyataan Joe Biden dan Dalam sambutannya, orang dapat berasumsi bahwa dalam kasus kemenangannya, kebijakan luar negeri AS akan lebih sejalan dengan ide-ide yang dipromosikan oleh [mantan Presiden AS] Barack Obama, "tambah Lavrov.Hasil resmi dari pemilu 3 November belum diumumkan, tetapi semua media besar AS telah memproyeksikan Joe Biden sebagai pemenang. Biden diproyeksikan mendapatkan 306 suara di Electoral College, yang membuatnya mengambil alih 270 suara yang dibutuhkan untuk meraih kemenangan.Namun, Presiden AS Donald Trump menolak untuk menyerah dan telah mengajukan tuntutan hukum atas dugaan penipuan suara.[IT/r]