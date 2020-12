Laporan: Pejabat AS Menyalahkan Israel karena Membunuh Ilmuwan Nuklir Iran

Protesters rally against the killing of Mohsen Fakhrizadeh, in Tehran, Iran.JPG

IslamTimes - Seorang pejabat administrasi Trump yang tidak dikenal telah menyalahkan Zionis Israel atas pembunuhan ilmuwan nuklir Iran minggu lalu, kata CNN, menyusul laporan New York Times sebelumnya yang mengutip sumber anonim AS yang menunjuk Tel Aviv.

Pejabat senior terbaru yang mengaitkan pembunuhan fisikawan nuklir Iran Mohsen Fakhrizadeh hari Jumat (27/11) menolak untuk mengatakan apakah AS mengetahui tentang serangan itu sebelumnya atau berpartisipasi dengan cara apa pun, kata CNN pada hari Rabu (2/12).Orang tersebut mengakui bahwa AS dan Zionis Israel sebelumnya telah berbagi informasi tentang operasi rahasia sebelum melaksanakannya, tetapi menolak untuk mengatakan apakah itu terjadi dalam kasus ini.Konvoi kendaraan anti peluru Fakhrizadeh sedang melaju ke Absard, timur Tehran, ketika diserang. Laporan Iran tentang insiden itu bergeser tajam pada hari Minggu, dengan kantor berita semi-resmi Fars mengatakan Fakhrizadeh ditembak dengan senapan mesin yang dioperasikan dari jarak jauh setelah keluar dari kendaraannya untuk menyelidiki mengapa itu dihentikan.Laporan sebelumnya menunjukkan bahwa tim komando 12 orang menyergap konvoi dan dibantu oleh kelompok logistik 50 orang yang menyusup ke layanan keamanan Iran dan memutus aliran listrik ke daerah itu sebelum serangan.Seperti CNN, New York Times mengatakan tidak jelas apa, jika ada, pengetahuan yang dimiliki pemerintahan Trump tentang serangan itu sebelumnya.Pembunuhan itu terjadi satu minggu setelah Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengunjungi Zionis Israel dalam perjalanan yang juga termasuk singgah di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar.[IT/r]Presiden Donald Trump telah memberi Pompeo dan pejabat administrasi lainnya untuk menghukum Iran secara agresif seperti yang mereka inginkan selama mereka berhenti mengambil risiko Perang Dunia III, Daily Beast melaporkan pada hari Selasa.Para pejabat Iran dengan cepat menyalahkan Israel atas pembunuhan Fakhrizadeh dan telah bersumpah akan membalas dendam. Israel telah mengklaim bahwa Fakhrizadeh memimpin proyek pengembangan senjata nuklir Iran.Para pejabat Iran telah berulang kali menegaskan bahwa investasi nuklir negara itu hanya untuk tujuan damai, dan Badan Energi Atom Internasional mengatakan program senjata nuklir berakhir pada awal 2000-an.Mantan direktur CIA John Brennan mengatakan pembunuhan Fakhrizadeh adalah tindakan "kriminal" dan "sangat ceroboh" yang dapat memacu "babak baru konflik regional."Dia tweet pada hari Jumat bahwa jika pembunuhan itu disponsori negara, itu akan menjadi pelanggaran hukum internasional dan akan mendorong lebih banyak pemerintah untuk membunuh pejabat asing.