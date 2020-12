Trump Mengatakan Biden Tidak Bisa Menjadi Presiden jika Penipuan Pemilu Dikonfirmasi

US President Donald Trump.jpg

IslamTimes - Presiden Donald Trump sekali lagi menyatakan bahwa pemilihan November dicurangi, menekankan bahwa Biden tidak dapat menjadi POTUS jika dugaan pelanggaran dikonfirmasi.

“Jika kami benar tentang penipuan itu, Joe Biden tidak bisa menjadi presiden. Kami berbicara tentang ratusan ribu suara. Kami berbicara tentang angka yang belum pernah dilihat orang lain," kata presiden.“Dulu kita punya hari yang disebut Hari Pemilu. Sekarang kita memiliki hari pemilihan, minggu dan bulan, dan banyak hal buruk terjadi selama periode waktu yang konyol ini,” tambahnya.Presiden sebelumnya mengatakan bahwa sistem pemilihan Amerika sedang diserang, karena para pesaingnya berusaha untuk membatalkan semua yang telah dia lakukan selama masa jabatannya, dan dengan ini membatalkan hasil pemilihan 2016.Kampanye Trump berkomitmen untuk pergi ke Mahkamah Agung AS untuk menantang hasil pemilu, dengan alasan banyak pelanggaran di negara bagian utama.Presiden menolak mengakui Biden, yang dinyatakan sebagai pemenang oleh jaringan media Amerika.Pada saat yang sama, Trump mengizinkan peluncuran peralihan formal kekuasaan ke tim Biden-Harris.Kampanye tersebut juga mengeluarkan pernyataan bahwa penyelidikan Departemen Kehakiman AS (DOJ) atas penipuan pemilih tidak memperhitungkan bukti dan saksi yang mereka buat setelah Jaksa Agung AS Bill Barr mengatakan penyidik ​​tidak menemukan bukti kecurangan pemilih besar-besaran selama pemilihan presiden. .Hasil resmi akhir pemilihan AS akan diketahui setelah 14 Desember, ketika Electoral College memberikan suaranya.[IT/r]