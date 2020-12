Laporan: Lebih dari $ 3,6 Juta Bantuan Bantuan COVID-19 Diberikan kepada Bisnis yang Berhubungan dengan Trump dan Kushner

US President Donald Trump and his son-in-law and White House senior adviser Jared Kushner.jpg

IslamTimes - Klaim Pinjaman Bencana Cedera Ekonomi AS (EIDL) dan Program Perlindungan Gaji (PPP) dimulai sebagai sumber utama dukungan yang diberikan oleh pemerintah AS kepada usaha kecil di tengah pandemi COVID-19, dan sarana utama tindakan CARES, bernilai sekitar $ 2,2 triliun, disetujui oleh Kongres dan presiden AS pada bulan Maret.

Setelah rilis data hari Selasa (1/12) yang menunjukkan nama sekitar 10 juta bisnis dan individu yang menerima bantuan keuangan di bawah pandemi CARES Act senilai $ 2,2 triliun, berita NBC melaporkan pada hari Rabu (2/12) bahwa di antara penerima itu adalah entitas yang memiliki hubungan dengan Trump Organization dan beberapa dengan properti yang dimiliki oleh menantu presiden, Jared Kushner.Menurut laporan tersebut, setelah berbulan-bulan perselisihan hukum tentang penerbitannya, Small Businesses Administration (SBA) merilis kumpulan data termasuk nama setiap bisnis kecil di seluruh AS yang menerima EIDL atau pinjaman KPS berdasarkan undang-undang tersebut."Lebih dari 25 pinjaman PPP senilai lebih dari $ 3,65 juta diberikan kepada bisnis dengan alamat di properti real estat Trump dan Kushner, membayar sewa kepada pemilik tersebut. Lima belas bisnis melaporkan sendiri bahwa mereka hanya mempertahankan satu pekerjaan, tidak memiliki pekerjaan atau tidak melapor nomor sama sekali ", kata NBC News.Awalnya, pinjaman PPP, senilai lebih dari $ 700 miliar, disetujui pada musim semi oleh pemerintahan Trump dan Kongres AS, dimaksudkan untuk mendukung usaha kecil di seluruh negeri dengan penggajian, utilitas, pembayaran bunga hipotek, dan sewa, dalam situasi COVID- 19 pandemi.Menurut laporan tersebut, data SBA menunjukkan bahwa bisnis yang terkait dengan keluarga presiden adalah penerima manfaat utama dari program ini."Pinjaman untuk bisnis yang berlokasi di properti Trump dan Kushner termasuk pinjaman $ 2.164.543 ke Triomphe Restaurant Corp., di Trump International Hotel & Tower di New York City. Perusahaan tersebut melaporkan bahwa uang itu tidak digunakan untuk mempertahankan pekerjaan apa pun. Kemudian ditutup ", laporan itu disorot.Sebuah properti di New Jersey milik Kushner, bernama LB City Inc., dilaporkan menerima pinjaman lebih dari $ 505.000 untuk mempertahankan 155 pekerjaannya, sementara empat penyewa di propertinya di New York City menerima $ 204.000 sama sekali, hanya menyisakan enam pekerjaan.Dua penyewa Trump Tower dilaporkan menerima lebih dari $ 100.000, sementara hanya mempertahankan tiga pekerjaan.Data tersebut telah memicu gelombang kritik dari kelompok akuntabilitas pemerintah, karena hal itu menunjukkan bahwa menurut laporan lebih dari setengah dari dana KPS yang dimaksudkan hanya diberikan kepada 5 persen penerima, dan bisnis yang lebih besar secara umum lebih diuntungkan daripada bisnis kecil. "Organisasi Trump secara khusus dikecualikan dari menerima uang PPP, sesuai undang-undang Senat.Dengan kata lain, tidak ada entitas Trump yang menerima pinjaman terkait pandemi dari pemerintah," kata NBC News mengutip juru bicara Organisasi Trump, Kimberly Benza, yang membantah tuduhan tersebut.Hingga November, Small Business Administration, telah memproses lebih dari 5,2 juta pinjaman PPP kepada individu, senilai total $ 525 miliar. SBA awalnya ditugaskan untuk menyetujui dan memproses uang tersebut. Ia juga dilaporkan memproses pinjaman EIDL senilai sekitar $ 195 miliar.[IT/r]