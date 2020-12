Dewan Keamanan Nasional Israel Memperingatkan Bahwa Iran Dapat Menargetkan Fasilitasnya di Luar Negeri

Mohsen Fakhrizadeh, a senior Iranian nuclear physicist.jpg

IslamTimes - Dewan Keamanan Nasional Israel adalah badan utama Zionis Israel untuk pemantauan dan analisis keamanan nasional. Dewan tersebut beroperasi sesuai dengan instruksi dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan Kamis (3/12), Dewan Keamanan Nasional memperingatkan bahwa mungkin ada peningkatan ancaman terorisme terhadap warga Zionis Israel di luar negeri, yakni warga Zionis Israel yang tinggal di daerah dekat Iran, seperti Georgia, Azerbaijan, Turki, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Wilayah Kurdi di Irak, serta Timur Tengah dan benua Afrika secara lebih luas."Mengingat ancaman baru-baru ini dari unsur-unsur Iran dan mengingat keterlibatan unsur-unsur Iran di masa lalu dalam serangan teroris di berbagai negara, ada kekhawatiran bahwa Iran akan mencoba bertindak dengan cara ini terhadap sasaran Zionis Israel," kata pernyataan itu, yang aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani.Zionis Israel telah berulang kali menuduh Iran, Hizbullah - sebuah partai politik Islam dan kelompok militan yang berbasis di Lebanon yang menentang Zionis Israel dan kekuatan Barat yang mempengaruhi Timur Tengah - dan kelompok pro-Iran lainnya terlibat dalam kegiatan teroris.Zionis Israel menyalahkan Hizbullah atas serangan terhadap orang-orang Yahudi dan sasaran Zionis Israel di luar negeri, seperti pemboman Kedutaan Besar Zionis Israel di London pada tahun 1994 dan pemboman mobil di pusat komunitas Yahudi di Argentina, juga pada tahun 1994.Hizbullah juga menyalahkan Israel atas serangan tersebut , terbaru atas pembunuhan salah satu anggotanya dalam serangan udara Israel yang dicurigai di Suriah pada bulan Juli, Al-Jazira melaporkan pada saat itu.Pernyataan itu juga memperingatkan bahwa organisasi jihadis global, terutama mereka yang terlibat dengan Daesh, "sangat termotivasi untuk melakukan serangan" terhadap orang Zionis Israel dan Yahudi, menyatakan bahwa lokasi yang diidentifikasi dengan komunitas Zionis Israel atau Yahudi, seperti sinagog, restoran halal, dan museum Yahudi, semuanya rentan terhadap serangan."Tanggal hari libur Kristen, selama Desember 2020 dan Januari 2021, mungkin menarik untuk aktivitas teroris yang bermusuhan di Eropa," tambah pernyataan itu.“Dengan latar belakang ini, kami menyerukan kepada perencanaan publik untuk berkunjung ke luar negeri, termasuk delegasi resmi dan bisnis, untuk lebih waspada (termasuk di dekat misi Israel, sinagog dan institusi komunitas Yahudi), untuk mematuhi pedoman keamanan dari otoritas lokal, untuk menjauh dari area keramaian dan untuk menghindari area publik,” tambah pernyataan itu.Hubungan antara Zionis Israel dan Iran sangat tegang setelah ilmuwan nuklir Iran Mohsen Fakhrizadeh terbunuh, dilaporkan oleh senapan mesin yang dikendalikan dari jarak jauh, di timur Tehran pekan lalu.Menurut Badan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, agen mata-mata Israel Mossad dan Organisasi Mujahidin Rakyat, sebuah organisasi militan politik anti-Iran, terlibat dalam pembunuhan Fakhrizadeh. Zionis Israel, bagaimanapun, belum ada yang mengklaim bertanggung jawab atas kematian Fakhrizadeh.Menyusul pembunuhan ilmuwan tersebut, Iran mengirim surat ke PBB, mengatakan bahwa ada "indikasi serius tanggung jawab Zionis Israel" atas serangan itu dan mendesak Dewan Keamanan dan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres untuk mengutuk pembunuhan tersebut.Dalam pernyataan yang disiarkan televisi bulan lalu, Presiden Iran Hassan Rouhani mengancam akan menanggapi pembunuhan Fakhrizadeh, menyalahkan Zionis Israel atas pembunuhan itu."Kami akan menanggapi pembunuhan Martir Fakhrizadeh pada waktu yang tepat. Bangsa Iran lebih pintar daripada jatuh ke dalam perangkap Zionis. Mereka berpikir untuk menciptakan kekacauan," kata Rouhani dalam pernyataannya, Associated Press melaporkan pada saat itu. .Politico juga melaporkan Rabu bahwa Presiden AS Donald Trump akan menarik sebanyak setengah dari diplomat Amerika dari Kedutaan Besar AS di Baghdad karena ketegangan dengan Tehran terus meningkat setelah pembunuhan Fakhrizadeh.Ketegangan antara Iran dan AS telah tinggi sejak AS membunuh Jenderal Qasem Soleimani, kepala Pasukan Quds Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC), di Irak pada 3 Januari.[IT/r]