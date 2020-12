Laporan: Korban Warga Sipil Afghanistan Tiga Kali Lipat di bawah Trump

US troops in Afghanistan-.JPG

IslamTimes - Kematian warga sipil di Afghanistan telah melonjak hingga 330 persen di bawah Presiden AS Donald Trump, menurut sebuah laporan baru yang menyalahkan langkah pemerintah untuk melonggarkan aturan keterlibatan militer tiga tahun lalu.

Selama tiga tahun pertama kepresidenan Trump, rata-rata 1.134 warga sipil terbunuh setiap tahun oleh serangan udara pimpinan AS dan pasukan pemerintah Afghanistan - peningkatan hampir 95 persen pada rata-rata jumlah kematian tahunan di bawah mantan Presiden Barack Obama - menurut sebuah laporan yang diterbitkan Senin (7/12) oleh Proyek Korban Perang Universitas Brown.Dalam enam bulan pertama tahun 2017, AS membom Afghanistan 1.984 kali, tiga kali lebih sering dari pada periode yang sama tahun 2016.Meningkatnya jumlah serangan udara adalah akibat langsung dari pemerintahan Trump yang "melonggarkan aturan keterlibatannya untuk serangan udara, ”menurut laporan itu.Terbebas dari kebutuhan untuk melakukan kontak langsung dengan pasukan musuh sebelum melepaskan kematian dari atas, Pentagon dan militer Afghanistan dengan cepat mengambil keuntungan dari situasi tersebut dengan menjatuhkan bom dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya.Ini termasuk Ledakan Udara Persenjataan Besar-besaran (MOAB, alias "ibu dari semua bom") - bom berkekuatan tertinggi di AS.Kampanye teror udara seharusnya "menekan Taliban agar rekonsiliasi," kata Brigadir Jenderal AS Lance Bunch kepada wartawan pada 2018. Dari 2016 hingga 2019, jumlah korban sipil Afghanistan meningkat 330 persen di bawah aturan keterlibatan yang baru.AS "memang mengakui merugikan warga sipil Afghanistan sebagai bagian dari strategi militernya di Afghanistan," jelas laporan itu, mengamati bahwa pada 2019 Washington membagikan 65 "pembayaran belasungkawa" dengan total lebih dari $ 314.000 kepada warga sipil Afghanistan yang "ramah" - pembayaran yang dimaksudkan sebagai "ekspresi simpati atau niat baik" daripada "kompensasi atau reparasi."Tahun lalu terbukti menjadi yang terburuk bagi warga sipil dalam rentang hampir dua dekade perang, dengan sekitar 700 non-kombatan Afghanistan tewas selama tahun 2019 - “lebih banyak warga sipil daripada tahun-tahun lainnya sejak awal perang,” menurut laporan.Namun, akan sulit untuk mengatakan ke depan dengan tepat berapa banyak warga sipil yang mati di tangan Amerika; pada Maret 2020, Pentagon berhenti menerbitkan data tentang jumlah serangan udara, yang dimaksudkan untuk menghindari dampak pembicaraan damai.Dan sementara serangan udara AS tampaknya telah menurun tahun ini setelah perjanjian damai tentatif antara Washington dan Taliban, pemerintah Afghanistan telah mengisi kekosongan, meningkatkan serangan udaranya sendiri selama periode itu.Setelah menewaskan 86 orang dan melukai 103 lainnya selama enam bulan pertama tahun ini, Kabul hampir melipatgandakan tingkat korban dari Juli hingga September, menyebabkan 70 warga sipil tewas selama tiga bulan tersebut.Selama kampanye 2016 untuk kursi kepresidenan, Trump berjanji untuk membawa pulang pasukan Amerika dari perang yang tidak pernah berakhir di Timur Tengah.Namun, dia sebagian besar gagal memenuhi janji itu, bahkan mengirim lebih banyak pasukan ke Afghanistan pada 2017 sebelum akhirnya mulai mengurangi jumlah mereka tahun ini.AS hanya memiliki sedikit pertunjukan selama 20 tahun yang dihabiskan untuk bekerja keras dalam perang terpanjang dalam sejarah Amerika, meskipun menghabiskan triliunan dolar dan mengirim ribuan tentara ke kematian mereka. Taliban tetap menguasai lebih dari setengah negara.{IT/r]