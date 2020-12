IslamTimes- Mohammed Ali al-Houthi, anggota Dewan Politik Tertinggi Yaman, mengutuk sanksi AS terhadap pejabat Ansarullah Yaman sebagai "tindakan teroris."

Departemen Keuangan AS telah menjatuhkan sanksi pada lima warga Yaman dan anggota gerakan Houthi Ansarullah di Yaman, dengan kelompok populer tersebut mengecam langkah tersebut sebagai "tindakan terorisme Amerika" terhadap negara Arab yang dilanda perang itu.Departemen tersebut, dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Kamis, mengumumkan bahwa sanksi AS diberikan kepada beberapa pejabat termasuk Wakil Direktur Badan Keamanan Nasional Yaman Mutlaq Amer al-Marani, Kepala Kantor Keamanan Politik Mayor Jenderal Abdul Qader al-Shami, dan Abdul Hakim al-Khawani, yang menjalankan Badan Keamanan Nasional.Pernyataan itu mengatakan angka-angka itu ditujukan untuk apa yang dituduhkan sebagai "pelanggaran hak asasi manusia".Mohammed Ali al-Houthi, anggota Dewan Politik Tertinggi Yaman, mengutuk sanksi AS terhadap pejabat Ansarullah Yaman sebagai "tindakan teroris."“Sanksi baru-baru ini oleh Amerika Serikat, yang dengan sendirinya memerintahkan agresi dan serangan terhadap rakyat Yaman, dikutuk dan dipandang sebagai tindakan ilegal. Tidak ada putusan yang memungkinkan Amerika Serikat untuk memberikan sanksi kepada orang lain, "tulis Houthi dalam sebuah posting yang diterbitkan di halaman Twitter resminya.(IT/TGM)