AS Mengadopsi Peta Maroko Termasuk Sahara Barat

US ambassador to Morocco David Fischer standing before a new map of Morocco.jpg

IslamTimes - Amerika Serikat mengadopsi peta "resmi baru" Maroko yang mencakup wilayah sengketa Sahara Barat, kata duta besar AS untuk Rabat.

"Peta ini adalah representasi nyata dari pernyataan berani Presiden Trump dua hari lalu - mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat," kata Duta Besar AS David Fischer Sabtu (12/12), menurut pernyataan yang dilihat oleh AFP.Dia kemudian menandatangani "peta resmi baru pemerintah AS tentang kerajaan Maroko" pada sebuah upacara di kedutaan AS di ibu kota Rabat.Peta itu akan disajikan kepada Raja Maroko, Mohammed VI, tambahnya.Sahara Barat adalah bekas koloni Spanyol yang disengketakan dan terpecah, sebagian besar di bawah kendali Maroko, di mana ketegangan dengan Front Polisario pro-kemerdekaan telah membara sejak tahun 1970-an.Maroko pada Kamis (10/12) menjadi negara Arab keempat tahun ini, setelah Uni Emirat Arab, Bahrain dan Sudan, yang mengumumkan telah setuju untuk menormalisasi hubungan dengan entitas Zionis tersebut.Presiden AS Donald Trump pada gilirannya memenuhi tujuan Maroko yang telah berusia puluhan tahun dengan mendukung kedaulatannya yang diperebutkan di Sahara Barat.Polisario mengutuk "dalam istilah terkuat fakta bahwa Presiden Amerika yang keluar Donald Trump mengaitkan Maroko sesuatu yang bukan milik" negara, yaitu kedaulatan atas Sahara Barat.Gerakan tersebut menolak pengumuman tersebut dan berjanji untuk terus berjuang sampai pasukan Maroko mundur dari seluruh Sahara Barat.Perdana menteri Aljazair - tetangga Maroko dan saingan regional, dan pendukung asing utama Front Polisario - pada hari Sabtu mengkritik "manuver asing yang bertujuan untuk mengguncang Aljazair.""Sekarang ada keinginan entitas Zionis untuk mendekati perbatasan kami," kata Perdana Menteri Abdelaziz Djerad.[IT/r]