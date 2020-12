AS Memberi Sanksi Kepada Turki Atas Pembelian Sistem S-400 Rusia, Ankara Bersumpah Akan Membalas

IslamTimes- "Amerika Serikat menjelaskan kepada Turki pada tingkat tertinggi dan dalam banyak kesempatan bahwa pembelian sistem S-400 akan membahayakan keamanan teknologi dan personel militer AS dan memberikan dana yang besar untuk sektor pertahanan Rusia," ungkap Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.

Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi kepada Turki atas akuisisi sistem pertahanan rudal S-400 Rusia yang canggih, sebuah langkah yang dikutuk oleh Ankara sebagai "kesalahan besar" yang "tak terelakkan" dan akan merusak hubungan timbal balik.Sanksi tersebut diumumkan pada Senin malam pada badan pengembangan dan pengadaan pertahanan Turki Presidency of Defense Industries (SSB), ketuanya Ismail Demir dan tiga pejabat pertahanan Turki lainnya, yaitu Mustafa Alper Deniz, Serhat Gencoglu dan Faruk Yigit."Amerika Serikat menjelaskan kepada Turki pada tingkat tertinggi dan dalam banyak kesempatan bahwa pembelian sistem S-400 akan membahayakan keamanan teknologi dan personel militer AS dan memberikan dana yang besar untuk sektor pertahanan Rusia," ungkap Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.Pengarahan wartawan, Christopher Ford, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Keamanan Internasional dan Nonproliferasi, mengatakan Washington telah mencari solusi tetapi Ankara menolak semua tawaran.“Ini bukan langkah yang kami ambil dengan mudah atau pasti cepat,” tegasnya.Kementerian Luar Negeri Turki, sebaliknya, menyebut keputusan itu "tidak dapat dijelaskan" mengingat bahwa Ankara telah berulang kali mengusulkan pembentukan kelompok kerja bersama dengan Washington untuk menghilangkan kekhawatiran yang terakhir bahwa sistem rudal S-400 mengancam pertahanan NATO, tetapi tawarannya belum dimanfaatkan sepenuhnya. ."Kami meminta Amerika Serikat untuk merevisi sanksi yang tidak adil (dan) untuk kembali dari kesalahan besar ini secepat mungkin," katanya dalam sebuah pernyataan."Turki siap menangani masalah ini melalui dialog dan diplomasi dengan cara yang sesuai dengan semangat aliansi," tambah pernyataan itu.(IT/TGM)