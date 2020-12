Trump Bisa Dituntut, Dan Masuk Penjara Atas Tindakan Pengampunannya

IslamTimes- Tribe mengatakan bahwa tindakan Trump, beberapa minggu sebelum dia meninggalkan jabatannya, akan menjadi preseden berbahaya bagi presiden masa depan yang mungkin cenderung menyalahgunakan kekuasaan ini tanpa kendala.

Pengampunan eksekutif Presiden AS Donald Trump baru-baru ini untuk teman-temannya dan sekutu politiknya sama dengan penghalangan pidana terhadap keadilan - sebuah pelanggaran yang dapat menyebabkan presiden dituntut dan berpotensi masuk penjara begitu dia meninggalkan jabatannya, kata seorang pakar hukum konstitusional terkemuka."Seorang presiden AS yang tidak bertuhan yang tampaknya tidak mampu memaafkan tampaknya telah mengubah instrumen belas kasihan ini menjadi ancaman besar lainnya bagi supremasi hukum," tulis Laurence Tribe, seorang profesor hukum kontinental di Universitas Harvard, untuk Financial Times, merujuk pada Kekuasaan pengampunan eksekutif Konstitusi AS.Tribe mengatakan bahwa tindakan Trump, beberapa minggu sebelum dia meninggalkan jabatannya, akan menjadi preseden berbahaya bagi presiden masa depan yang mungkin cenderung menyalahgunakan kekuasaan ini tanpa kendala.“Pemutaran kuasa pengampunan yang baru-baru ini dilakukan Donald Trump berisiko meninggalkan warisan yang merusak: untuk memanipulasi sisa-sisa hak prerogatif kerajaan ini untuk menempatkan presiden dan kroninya di atas hukum. Tapi ada jalan keluar: investigasi dan kemungkinan penuntutan. Kita harus memperlakukan penghalang keadilan yang kita temukan sebagai kejahatannya, ”tulisnya.(IT/TGM)