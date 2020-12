Iran: Semua Propaganda Murah Trump Akan Berakhir Sia-sia

IslamTimes- Sebagai tanggapan, Khatibzadeh menggambarkan kebijakan pemerintahan Trump di Iran sebagai "kegagalan maksimum," menyambut kepergiannya dan mengatakan dunia telah "menolak untuk disandera atas penindasan Anda."

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh mengecam AS karena menggunakan "propaganda murah" untuk menutupi kegagalan pemerintahan Donald Trump dalam apa yang disebut kampanye tekanan maksimum terhadap Teheran.Dalam sebuah posting di halaman Twitter-nya pada hari Rabu, Khatibzadeh bereaksi terhadap tweet baru-baru ini oleh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo yang mengklaim kemenangan melawan Iran dan membual tentang Washington "memulai kampanye tekanan maksimum" dengan memberlakukan kembali sanksi terhadap Teheran.Pompeo juga menuduh Iran menghasut ketidakstabilan dan teror serta mengancam AS dan sekutunya.Sebagai tanggapan, Khatibzadeh menggambarkan kebijakan pemerintahan Trump di Iran sebagai "kegagalan maksimum," menyambut kepergiannya dan mengatakan dunia telah "menolak untuk disandera atas penindasan Anda."Setelah 4 tahun "Kegagalan Maksimum", @SecPompeo dengan putus asa beralih ke propaganda murahan untuk mendandani bencana yang telah dia promosikan dan dorong untuk sukses.- Saeed Khatibzadeh (@SKhatibzadeh) 30 Desember 2020Pada hari-hari terakhirnya di Gedung Putih sebelum pelantikan pemerintah baru di AS, pemerintahan Trump telah meningkatkan tekanannya pada Iran, mengancam negara itu untuk tunduk pada penindasannya, semuanya sia-sia.(IT/TGM)