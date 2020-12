Iran: Perusahaan Keamanan Inggris Membocorkan Info untuk Serangan Drone AS yang Tewaskan Soleimani

Ali Alqasi-Mehr.jpg

IslamTimes - Perusahaan layanan keamanan multinasional yang berbasis di Inggris G4S bekerja sama dengan pasukan Amerika dalam serangan pesawat tak berawak yang membunuh Letnan Jenderal Qasem Soleimani pada 3 Januari 2020 di Irak, kata Jaksa Tehran Ali Alqasi-Mehr pada hari Rabu (30/12).

Sebelumnya, hakim tinggi Iran Ebrahim Raisi mengatakan bahwa Presiden AS adalah "penjahat utama" dalam kasus pembunuhan komandan anti-teror Iran Jenderal Qasem Soleimani, yang tewas dalam serangan pesawat tak berawak pada 3 Januari, menambahkan bahwa Donald Trump sama sekali tidak kebal untuk hukuman atas pembunuhan itu.“Salah satu masalah penting dan signifikan dalam kasus ini adalah peran perusahaan Inggris G4S dalam pembunuhan komandan Pasukan Quds dari Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC), yang bertanggung jawab atas pengamanan penerbangan di bandara Baghdad, dan Agen perusahaan itu memberikan informasi kepada para teroris tentang Jenderal Soleimani dan rekan-rekannya setibanya mereka,” kata Ali Alqasi-Mehr.Dia berpidato di sesi tindak lanjut hukum dan peradilan terkait kasus pembunuhan komandan Pasukan Quds dari Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC).Menanggapi laporan sebelumnya yang mengklaim bahwa perusahaan, yang telah mengirim staf ke berbagai lokasi di Timur Tengah, terlibat dalam pembunuhan tersebut, juru bicara G4S dikutip oleh The Sun menepis tuduhan itu sebagai "sama sekali tidak berdasar".“Menanggapi spekulasi baru-baru ini, yang sama sekali tidak berdasar, G4S ingin menjelaskan bahwa mereka sama sekali tidak terlibat dalam serangan terhadap Qasem Soleimani dan Abu-Mahdi al-Muhandis yang terjadi pada 3 Januari 2020,” kata juru bicara tersebut.Pangkalan udara AS di Jerman juga terlibat dalam pembunuhan itu, dengan pejabat hukum mengatakan bahwa mereka bertanggung jawab mengarahkan serangan drone dengan memberikan informasi dan data penerbangan kepada pasukan Amerika.Identifikasi orang-orang itu, menurut Alqasi-Mehr, juga masuk dalam agenda penyidikan. Sebelumnya pada bulan Desember, kepala Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia Pengadilan Iran Ali Bagheri-Kani telah meminta agar Jerman bekerja sama dengan Tehran dalam upayanya untuk menentukan pelaku dan kaki tangan dalam kejahatan tersebut.Alqasi-Mehr juga mengatakan bahwa enam negara - Irak, Suriah, Lebanon, Qatar, Yordania, dan Kuwait - telah dipilih untuk mewakili Iran melalui jalur hukum internasional untuk mengejar kasus tersebut.Menurut pejabat itu, keberadaan para tersangka teroris AS akan dilacak oleh komite yang ditunjuk khusus, dengan tujuan untuk menangkap dan mengekstradisi mereka.Jaksa Tehran juga menegaskan kembali bahwa Donald Trump adalah individu kunci di bagian atas daftar mereka yang terlibat dalam pembunuhan itu, berjanji bahwa pengejarannya akan terus berlanjut bahkan setelah masa jabatannya sebagai Presiden AS berakhir.Ketua Mahkamah Agung Iran Ebrahim Raeisi, juga mengatakan kepada sidang lanjutan yudisial bahwa ada cukup dokumen untuk mengejar kasus tersebut dan menuntut hukuman bagi para pelaku.Kematian Jenderal Soleimani telah "menyatukan" wilayah Timur Tengah dalam "menentang arogansi AS", kata Kementerian Luar Negeri Iran dalam sebuah posting Twitter pada hari Rabu (30/12).Tahun lalu, di seluruh wilayah, dari #Iran & Irak hingga India & Pakistan, orang menunjukkan rasa jijik pada pembunuh Jenderal Soleimani. Darahnya menyatukan wilayah kami dalam menentang arogansi & kehadiran AS. [IT/r]