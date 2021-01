Jenderal: AS Dihantui oleh Prospek Pembalasan Iran untuk Soleimani

Qasem Soleimani, Iranian General.jpg

IslamTimes - "Amerika Serikat, Zionis Israel, dan lainnya yang terlibat dalam merencanakan atau melaksanakan serangan 3 Januari di terhadap Soleimani telah hidup dalam ketakutan akan pembalasan Iran selama setahun," kata Abdolrahim Mousavi, panglima tertinggi Tentara Republik Islam.

Hari Minggu akan menandai peringatan satu tahun pembunuhan Komandan Pasukan Quds Qasem Soleimani dalam serangan pesawat nir awak AS di Baghdad. Iran menyebut serangan rudal yang diluncurkannya di pangkalan AS di Irak beberapa hari setelah pembunuhan itu hanyalah "tamparan awal" dari "balas dendam."Setahun terakhir telah berlalu dengan para pembunuh Soleimani dalam keadaan "ngeri" terus-menerus karena "tangan yang memegang pedang dan palu godam" yang telah diangkat untuk melawan mereka, kata Mousavi, berbicara kepada kantor berita Tasnim Iran.“Mereka tahu bahwa Republik Islam Iran dan Pemimpin Tertinggi mereka serius dalam apa yang mereka katakan dan bahwa mereka menepati janji mereka," tambah komandan itu, seraya mengatakan bahwa hal ini telah terbukti benar dalam empat puluh tahun sejak Revolusi Iran 1979.“Itulah mengapa ada ketakutan di antara mereka; mereka telah menunggu selama satu tahun hingga pukulan balas dendam Martir Soleimani memukul mereka. "Mousavi menggemakan komentar yang dibuat oleh pejabat Iran lainnya dengan mengatakan bahwa tidak ada pejabat yang setara di Amerika Serikat atau Zionis Israel yang dapat "memberi kompensasi" kepada Iran untuk Soleimani dalam pembunuhan tit-for-tat.Sebaliknya, katanya, bentuk kompensasi lain telah ditemukan - misalnya penarikan bertahap AS dari Irak dan wilayah tersebut secara lebih luas. "Ini adalah bagian dari balas dendam yang sedang kita bicarakan," katanya.“Balas dendam pada Amerika dan rezim Zionis adalah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Soleimani. Tujuannya adalah untuk menggulingkan sistem dominasi dunia dan mempercepat runtuhnya rezim Zionis,” kata Mousavi.Komandan tersebut kemudian memuji Soleimani atas perannya membantu menyelamatkan rakyat Irak dan Suriah dari Daesh (ISIS/ISIL/IS), dengan mengatakan bahwa dengan melakukan itu, jenderal Quds telah mengurangi bahaya kejahatan ini terhadap rakyat Iran.“Jika Daesh menginjakkan kaki di negara kita, kebiadaban mereka akan jauh lebih besar daripada apa yang mereka lakukan di negara lain,” sarannya.Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis, seorang komandan milisi Syiah sekutu Baghdad, tewas pada 3 Januari 2020 setelah konvoi mereka diserang oleh pesawat nir awak AS.Iran membalas dengan meluncurkan lebih dari selusin rudal balistik di dua pangkalan AS di Irak pada 8 Januari, dengan lebih dari 100 tentara AS terluka dalam serangan itu.Pada hari Rabu (30/12), seorang jaksa Tehran menuduh perusahaan layanan keamanan yang berbasis di Inggris G4S bekerja sama dengan pasukan AS dalam pembunuhan itu. Perusahaan menolak tuduhan itu sebagai "sama sekali tidak berdasar."Jaksa juga mengatakan bahwa pangkalan udara AS di Jerman terlibat dalam pembunuhan tersebut dengan memberikan informasi penting dan data penerbangan.[IT/r]