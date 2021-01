200 Kendaraan Militer AS Tiba Di Pangkalan Udara Ain al-Asad

IslamTimes- Saat pasukan AS memasuki Pangkalan Udara Ain al-Asad, elemen ISIS menyerang sebuah pos pemeriksaan tentara Irak antara daerah 'Baiji' dan 'Haditha' di barat Al-Anbar dengan senjata ringan dan semi-berat.

Sumber keamanan Irak melaporkan kedatangan 200 kendaraan militer dan truk AS dengan dukungan Angkatan Udara AS di Pangkalan Udara Ain al-Asad di Kegubernuran Al-Anbar Irak.Situs web Dijlah mengutip sumber Irak yang mengatakan bahwa konvoi besar kendaraan militer dan truk telah tiba di Pangkalan Udara Ain al-Asad di provinsi Al-Anbar barat dan jet tempur, helikopter dan drone Amerika berterbangan memberikan keamanan bagi konvoi.Sumber tidak memberikan informasi tentang tujuan mentransfer peralatan ke Pangkalan Udara Ain al-Asad.Saat pasukan AS memasuki Pangkalan Udara Ain al-Asad, elemen ISIS menyerang sebuah pos pemeriksaan tentara Irak antara daerah 'Baiji' dan 'Haditha' di barat Al-Anbar dengan senjata ringan dan semi-berat.Sebuah sumber keamanan mengatakan kepada Al-Maalomah bahwa setelah serangan ISIS, pasukan Hashd al-Sha'abi dikerahkan ke 'Haditha' untuk melawan kemungkinan serangan teroris di daerah tersebut.(IT/TGM)