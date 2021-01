Laporan: Kim Jong-un Mengatakan Korea Utara Harus Terus Meningkatkan Senjata Nuklir untuk Mencegah Kekuatan Musuh

Kim Jong Un speaks during the 8th Congress of the Workers' Party.jpg

IslamTimes - Hubungan antara Washington dan Pyongyang menjadi lebih tegang setelah Presiden AS Donald Trump menolak proposal Kim untuk mencabut beberapa sanksi sebagai imbalan atas langkah timbal balik dari pihak Korea Utara.

Pemimpin DPRK Kim Jong-un mengatakan bahwa Amerika Serikat harus mengakhiri apa yang disebut kebijakan bermusuhan terhadap Korea Utara untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara, kantor berita Yonhap melaporkan pada hari Sabtu (8/1).Menurut Kim, Korea Utara harus terus mengembangkan persenjataan nuklirnya, tetapi tidak akan menggunakannya "kecuali pasukan musuh mencoba menggunakan [senjata] nuklir yang menargetkan kita".Dia juga menyebut AS sebagai "musuh terbesar" negaranya. “Hal itu perlu dilakukan untuk secara aktif dan penuh menangkal dan mengendalikan ancaman militer yang dipaksakan di Semenanjung Korea, meningkatkan teknologi nuklir, mengurangi ukuran dan berat serta meningkatkan kekuatan strategis senjata nuklir,” kata Kim seperti dikutip dari Kantor Berita Pusat Korea (KCNA).Kim mengatakan perlu untuk mengembangkan senjata nuklir strategis yang dapat digunakan dalam perang modern dengan berbagai cara, tergantung pada target dan tugas operasi.Wartawan di media sosial juga mengatakan Kim berencana untuk meningkatkan kekuatan strategis dan jangkauan penghancuran Korea Utara, yang seharusnya mencapai 15.000 kilometer (9.300 mil).#KimJongUn menyerukan produksi "bom nuklir yang lebih kecil, lebih ringan ... lebih banyak hulu ledak nuklir ultra-besar" dan "meningkatkan kemampuan dalam serangan nuklir preemptive yang akurat & kemampuan serangan kedua pada target yang berjarak 15.000 km." Sesuatu memberitahuku bahwa Kim tidak tertarik pada denculearization. - Sung-Yoon Lee (@ SungYoonLee1) 8 Januari 2021Para ahli telah menyarankan bahwa Pyongyang mungkin dapat melakukan uji coba rudal nuklir atau jarak jauh sebelum atau tidak lama setelah pelantikan presiden terpilih AS Joe Biden, menggunakannya sebagai "pengaruh" dalam negosiasi denuklirisasi.Komentar Kim datang beberapa hari sebelum Biden ditetapkan untuk mengambil sumpah sebagai presiden AS berikutnya pada 20 Januari, dengan banyak yang berasumsi pemerintahannya akan mengejar perubahan dalam kebijakan luar negeri AS, terutama mengenai Iran dan Korea Utara.Namun, Kim mengatakan kebijakan AS terhadap Korea Utara tidak akan berubah, dan ini tidak bergantung pada siapa yang memegang posisi terdepan di Gedung Putih.Pemimpin Korea Utara itu mengulangi pernyataan sebelumnya bahwa hubungan antara Washington dan Pyongyang memburuk selama pemerintahan Trump, dan ini akan berlanjut jika AS tidak menyerah pada "kebijakan bermusuhan terhadap DPRK dengan mengabaikan perjanjian" yang dibuat di KTT di 2019. [IT/r]