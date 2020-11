Kim Jong-un Menghilang Dari Publik Lagi, Mempersiapkan Uji Nuklir untuk 'Anjing Gila' Biden?

North Korea’s leader Kim Jong-un.jpg

IslamTimes - Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memicu spekulasi tentang kesehatannya pada bulan April ketika dia melewatkan perayaan ulang tahun pendiri negaranya - kakeknya Kim Il-sung - kemudian muncul kembali pada bulan Mei tanpa cedera. Ketidakhadirannya yang terakhir dari kehidupan publik bertepatan lagi dengan peristiwa besar domestik dan internasional.

Kim Jong-un tidak muncul di depan umum selama setidaknya 20 hari sekarang, pengamat urusan Korea Utara yang berbasis di AS, NK News melaporkan, mengutip "ketidakhadiran" pemimpin itu dari media pemerintah.Ketidakhadirannya terutama terlihat di tengah hasil pemilihan presiden AS yang tertunda, dengan angka-angka awal menunjukkan bahwa Gedung Putih bisa diambil alih oleh Joe Biden, yang pernah dijuluki oleh Kim Jong-un sebagai "anjing gila".Korea Utara sedang diawasi dengan ketat saat ini, karena jika Biden dikukuhkan di kantornya "ada kemungkinan Pyongyang akan melakukan uji coba rudal nuklir atau jarak jauh sebelum pelantikan atau tidak lama kemudian ...", menurut pernyataan yang dibuat oleh mantan Departemen Luar Negeri. Evans Revere to the Time resmi.Pakar percaya bahwa tes potensial ini bisa menjadi "cara untuk meletakkan penanda dengan presiden baru dan meningkatkan pengaruh negosiasi dengan Washington"."Tim Biden akan memperhatikan kegagalan pendekatan Trump, yang telah menutup mata terhadap akumulasi senjata nuklir Korea Utara yang stabil dan pengujian rudal jarak menengah ', Revere, yang juga merupakan anggota Dewan Hubungan Luar Negeri, ditambahkan.Dalam konteks ini, ketidakhadiran Kim, terutama di tengah Kongres Partai yang akan datang, ditafsirkan cukup mengkhawatirkan oleh beberapa media arus utama.Namun, seorang pejabat dari Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan kepada wartawan pada hari Kamis bahwa mereka "tidak mengaitkan arti tertentu" dengan hilangnya Kim dan ini bukan waktunya untuk membuat asumsi tentang kesehatan atau niatnya.Pada bulan April, Kim Jong-un juga tidak terlihat di depan umum selama beberapa minggu, memicu spekulasi tentang kemungkinan masalah kesehatan atau bahkan kematian, karena ia melewatkan acara yang ditujukan untuk mendiang kakeknya Kim Il-sung.Setelah pemimpin Korea Utara kembali ke kehidupan publik pada Mei 2020, Donald Trump tweeted bahwa dia "senang melihat" bahwa Kim baik-baik saja.Sepanjang masa jabatannya di kantor, POTUS menegaskan bahwa dia memiliki hubungan yang "sangat baik" dengan pemimpin Korea Utara tersebut, karena keduanya telah bertemu dalam beberapa kesempatan. Trump juga menjadi presiden AS petahana pertama yang mengunjungi Korea Utara pada Juni 2019.[IT/r]