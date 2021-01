Lavrov: Rencana AS untuk Melabeli Houthi sebagai Teroris Akan Berdampak Negatif pada Situasi di Yaman

Militia Houthis.jpg

IslamTimes - Niat Washington untuk mencap Houthi sebagai teroris dapat memiliki konsekuensi negatif bagi penyelesaian perdamaian Yaman, kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.

Pekan lalu, Departemen Luar Negeri mengumumkan bahwa AS akan menambahkan milisi Houthi Yaman ke dalam daftar organisasi terorisnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa keputusan tersebut kemungkinan akan "berdampak serius pada kemanusiaan dan politik."Berbicara pada konferensi pers setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan Al Saud pada hari Kamis (14/1), Lavrov mengatakan bahwa dia berharap penyelesaian politik di Yaman tidak terpengaruh oleh keputusan Departemen Luar Negeri."Tapi banyak, termasuk perwakilan PBB, yang mengungkapkan kekhawatiran bahwa efek negatif mungkin muncul," kata Lavrov.Faisal, sementara itu, menyatakan keyakinannya bahwa langkah tersebut tidak akan menghambat penyelesaian perdamaian Yaman yang prospektif."Kami percaya bahwa keputusan ini dibuat, pertama-tama, bukan karena perkembangan spesifik tetapi karena situasi dan serangan Houthi terhadap objek sipil dan warga sipil di Yaman dan di tempat lain, serta tindakan bermusuhan lainnya. Semua tindakan ini oleh Houthi mendorong AS untuk membuat keputusan ini," kata menteri luar negeri.Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengumumkan pada hari Minggu (10/1) bahwa Departemen Luar Negeri akan menambahkan Houthi ke daftar organisasi terorisnya, secara bersamaan mencap tiga pemimpinnya sebagai "Teroris Global yang Ditunjuk secara Khusus."Pada hari Senin (11/1), juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa Stephane Dujarric memperingatkan bahwa penunjukan tersebut akan secara dramatis memperburuk situasi kemanusiaan di Yaman, dan meminta Washington untuk "segera memberikan izin dan pengecualian yang diperlukan untuk memastikan bahwa bantuan kemanusiaan yang berprinsip dapat terus menjangkau semua orang" di Yaman, termasuk area di bawah kendali Houthi.Pemimpin Houthi Mohammed Ali al-Houthi mengecam langkah AS itu, dengan mengatakan warga Yaman "tidak peduli dengan sebutan apa pun" oleh Washington, dan menyebut pemerintahan Trump sebagai "mitra dalam membunuh warga Yaman dan membuat mereka kelaparan."Al-Houthi menambahkan bahwa kelompok tersebut memiliki "hak untuk menanggapi."Pemerintah yang didukung Saudi di Yaman memuji penunjukan tersebut. Penunjukan AS tersebut menyusul serangan rudal akhir Desember di Bandara Aden selama kedatangan pemerintah koalisi baru yang didukung Saudi di ibu kota sementara.Lebih dari dua lusin orang tewas dan lebih dari 50 luka-luka dalam serangan itu.Pemerintah segera menyalahkan Houthi atas serangan itu. Houthi membantah bertanggung jawab dan menuduh Saudi melakukan serangan bendera palsu terhadap "pemerintah tentara bayaran Riyadh."