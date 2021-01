Biden Instruksikan Agen Intelijen untuk Mempelajari Laporan 'Peretas Rusia' dan Hadiah pada Tentara AS

Central Intelligence Agencies.jpg

IslamTimes - Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan kepada wartawan bahwa Presiden Joe Biden telah menugaskan badan intelijen AS untuk mempersiapkan peninjauan menyeluruh atas dugaan kegiatan yang dilakukan oleh Rusia.

Pelantikan Presiden terpilih Joe Biden berlangsung pada 20 Januari dan menandai dimulainya masa jabatan empat tahun Biden sebagai presiden ke-46 Amerika Serikat dan Kamala Harris sebagai wakil presiden.Sejak dilantik, Biden telah menandatangani serangkaian perintah eksekutif untuk membatalkan warisan Presiden AS Donald Trump.Menurut Psaki, ini termasuk laporan dari "peretas Rusia" mengenai serangan dunia maya baru-baru ini terhadap perusahaan IT SolarWinds, dugaan keracunan tokoh oposisi dan blogger Alexey Navalny, dan tuduhan pemberian hadiah pada tentara AS di Afghanistan."Bahkan saat kami bekerja dengan Rusia untuk memajukan kepentingan AS, jadi kami berupaya meminta pertanggungjawaban Rusia atas tindakannya yang sembrono dan bermusuhan. Dan untuk tujuan ini, presiden juga memberikan tugas kepada komunitas intelijen untuk penilaian penuhnya terhadap SolarWinds, pantai siber, campur tangan Rusia dalam pemilu 2020, penggunaan senjata kimia terhadap pemimpin oposisi Alexey Navalny, dan dugaan pemberian hadiah pada tentara AS di Afghanistan," kata Psaki.Serangan dunia maya terhadap SolarWinds mengungkap data pribadi dari perusahaan dan lembaga pemerintah, termasuk ribuan email dari Departemen Kehakiman AS (DoJ).Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat Anatoly Antonov mengatakan kepada Sputnik bahwa Amerika Serikat menggunakan media untuk menyebarkan versi berbeda tentang apa yang menyebabkan serangan siber SolarWinds, tetapi tidak pernah menunjukkan bukti bahwa Rusia terlibat di dalamnya.Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov juga membantah tuduhan: "Pembicaraan [tentang serangan dunia maya] ini tidak ada hubungannya dengan kami, karena Rusia tidak terlibat dalam serangan semacam itu secara umum, termasuk yang ini secara khusus.Kami menyatakan ini secara resmi dan tegas, tuduhan apa pun terhadap keterlibatan Rusia sama sekali tidak berdasar dan merupakan kelanjutan dari jenis Russophobia buta yang dilakukan setelah insiden apa pun," kata Peskov dalam penjelasan bulan lalu, Sputnik melaporkan.Tuduhan HadiahPada bulan Juni, surat kabar New York Times melaporkan bahwa pejabat intelijen AS telah memberi tahu Presiden Donald Trump tentang dugaan upaya Rusia untuk memberikan hadiah kepada tentara AS di Afghanistan.Trump menolak klaim tersebut sebagai "tipuan" dan beberapa pejabat senior militer AS mengatakan bahwa intelijen tidak meyakinkan.Para pejabat Rusia, pada gilirannya, telah mengeluarkan banyak penyangkalan atas klaim tersebut, menyebutnya sebagai "kebohongan terang-terangan" yang dirancang untuk menahan pasukan AS di Afghanistan selamanya.Outlet media AS melaporkan pada akhir Desember bahwa presiden juga diberitahu tentang dugaan temuan bahwa China menawarkan hadiah kepada aktor non-negara di Afghanistan.Seorang pejabat senior AS mengatakan kepada portal Politico bahwa tuduhan itu tidak memiliki "bukti kuat", dan juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan bahwa klaim itu "tidak lain adalah berita palsu" yang diterbitkan dengan tujuan mencoreng China.Taliban menyebut tuduhan hadiah itu sebagai "propaganda," yang menunjukkan bahwa tuduhan itu mungkin diajukan karena alasan politik."Tentu saja, negara-negara bersaing di antara mereka sendiri. Ada kemungkinan bahwa tuduhan terhadap Rusia atas kerja sama semacam itu juga untuk tujuan politik sehingga China telah dituduh melakukan hal yang sama," kata juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid pekan lalu. [IT/r]