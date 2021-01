Rouhani: Bangsa Iran Harus Yakin Pada Masa Depan Ekonomi Yang Cerah

IslamTimes- Namun, dia menambahkan, musuh berusaha menghentikan atau memperlambat tren positif melalui propaganda oleh media yang bermusuhan dan perang psikologis.

Presiden Hassan Rouhani telah meyakinkan bangsa Iran terkait masa depan yang cerah bagi ekonomi Iran karena kegagalan perang ekonomi AS akan membuka babak baru dalam hubungan perdagangan.Berbicara pada pertemuan markas besar koordinasi ekonomi pemerintah di Teheran pada hari Minggu, Rouhani memperkirakan bahwa situasi ekonomi Iran akan membaik mengingat pelonggaran ekspektasi inflasi dan peningkatan ekspor minyak dan non-minyak.Namun, dia menambahkan, musuh berusaha menghentikan atau memperlambat tren positif melalui propaganda oleh media yang bermusuhan dan perang psikologis.“Telah terbukti kepada pemerintah bahwa tujuan para direktur yang kalah perang ekonomi adalah untuk mengganggu perdamaian ekonomi negara, dan hari ini mereka mencoba membuat kemenangan bangsa melawan perang ekonomi menjadi sia-sia dan pahit,” kata Rouhani. ."Saya yakin para aktivis ekonomi dan rakyat… tidak memperhatikan pernyataan dan tindakan seperti itu, dan terus melanjutkan aktivitas mereka dengan keyakinan, ketenangan dan harapan untuk cakrawala cerah ekonomi negara."Kepala eksekutif Iran lebih lanjut menekankan bahwa kegagalan perang ekonomi mantan Presiden AS Donald Trump telah mengubah pandangan mitra dagang Iran, dengan hubungan ekonomi negara itu memasuki fase baru.Iran telah berada di bawah serangkaian sanksi ilegal yang dijatuhkan oleh AS sejak 2018, ketika Trump menarik Washington dari kesepakatan nuklir 2015, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).(IT/TGM)