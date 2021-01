Didikan Amerika' Di Suriah Tak Dapat Membela Diri Meskipun Sudah Menghabiskan $ 2,6 Miliar

IslamTimes- Dia mencatat bahwa setelah enam tahun dan sekitar $ 2,6 miliar, timur laut Suriah adalah "bayi Amerika, dibesarkan di bawah perlindungan militer AS dan terlindung dari tetangga yang bermusuhan."

Strategi Amerika Serikat di Suriah telah “gagal” dan pasukan sekutu tidak mampu mempertahankan diri meskipun Washington telah menghabiskan $ 2,6 miliar di sana.Robert S. Ford membuat komentar tersebut dalam sebuah artikel yang dirilis oleh Foreign Affairs pada hari Senin.Dia mencatat bahwa setelah enam tahun dan sekitar $ 2,6 miliar, timur laut Suriah adalah "bayi Amerika, dibesarkan di bawah perlindungan militer AS dan terlindung dari tetangga yang bermusuhan.""Tidak dapat mendukung dirinya sendiri, zona otonom akan tetap bergantung pada sumber daya AS di masa mendatang," kata artikel itu.Dia lebih lanjut menyarankan agar Presiden Joe Biden harus menarik pasukan dari Suriah yang dilanda perang.Biden sebaiknya mengubah taktik — menarik ratusan tentara AS yang saat ini dikerahkan ke Suriah dan mengandalkan Rusia dan Turki untuk menahan ISIS.Sekutu Kurdi AS di Suriah telah meningkatkan konflik sambil menikmati dukungan dari Amerika Serikat, laporan itu lebih lanjut.“Sekutu Kurdi di Suriah Amerika Serikat telah memperburuk ketegangan regional yang sudah berlangsung lama antara orang Arab dan Kurdi. Di antara komunitas Arab khususnya, ada rasa frustrasi yang meluas atas dominasi politik Kurdi — yang dimungkinkan oleh Amerika Serikat — dan kendali Kurdi atas ladang minyak lokal. ”AS dan sekutunya telah membombardir apa yang mereka sebut posisi Daesh di Suriah sejak September 2014 tanpa izin dari pemerintah Damaskus atau mandat PBB.ISIS hampir dibersihkan dari seluruh wilayah yang dulu dikendalikannya di Suriah dan negara tetangga Irak. Namun, serangan sporadis oleh kelompok tersebut masih dilaporkan di kedua negara, di mana AS mempertahankan kehadiran militernya.(IT/TGM)