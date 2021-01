Presiden Rusia Menandatangani Undang-undang Yang Memperpanjang Perjanjian Nuklir New START Dengan AS

IslamTimes- "Undang-undang federal saat ini mulai berlaku pada hari publikasi resminya," kata pernyataan itu, menambahkan bahwa ekstensi "memungkinkan untuk menjaga transparansi dan prediktabilitas hubungan strategis antara Rusia dan Amerika Serikat, [dan] untuk mendukung stabilitas strategis global . ”

Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani undang-undang yang memperpanjang Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis (New START), perjanjian kontrol senjata nuklir terakhir antara Rusia dan AS, yang gagal diperpanjang oleh bekas pemerintahan Amerika.Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Jumat, Kremlin mengumumkan bahwa Putin telah menandatangani "undang-undang federal tentang ratifikasi perpanjangan perjanjian antara Rusia dan AS" selama lima tahun, mengacu pada New START."Undang-undang federal saat ini mulai berlaku pada hari publikasi resminya," kata pernyataan itu, menambahkan bahwa ekstensi "memungkinkan untuk menjaga transparansi dan prediktabilitas hubungan strategis antara Rusia dan Amerika Serikat, [dan] untuk mendukung stabilitas strategis global . ”Majelis tinggi dan rendah parlemen Rusia pada Rabu dengan suara bulat menyetujui RUU tentang perpanjangan tersebut, yang diajukan oleh Putin setelah panggilan telepon pertamanya dengan Presiden AS yang baru Joe Biden sehari sebelumnya.Berbicara melalui tautan video ke pertemuan virtual Forum Ekonomi Dunia pada hari Rabu, pemimpin Rusia itu memuji keputusan Biden untuk memperpanjang perjanjian tersebut sebagai "langkah ke arah yang benar."(IT/TGM)