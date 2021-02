Departemen Luar Negeri AS dalam Menanggapi Tuduhan Turki Mengatakan AS Tidak Berperan dalam Upaya Kudeta 2016

Turkish coup attempt in 2016.jpeg

IslamTimes - Departemen Luar Negeri AS telah menolak tuduhan pejabat tinggi Turki atas keterlibatan Washington dalam upaya kudeta pada tahun 2016 dan percaya bahwa pernyataan tersebut bertentangan dengan hubungan sekutu antara kedua negara.

Pemerintah Turki telah lama menyalahkan AS atas kudeta 2016 oleh ulama Muslim yang berbasis di AS Fethullah Gulen dan para pendukungnya, yang disebut sebagai Organisasi Teroris Fethullah (FETO).Ankara telah berulang kali meminta Washington untuk mengekstradisi Gulen, tetapi tidak berhasil."Amerika Serikat tidak terlibat dalam percobaan kudeta 2016 di Turki dan segera mengutuknya. Pernyataan yang bertentangan dengan yang dibuat oleh pejabat senior Turki sepenuhnya salah," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price dalam siaran persnya pada Kamis (4/2).Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Turki Suleyman Soylu pada Kamis menuduh Amerika Serikat sebagai dalang di balik kudeta militer yang gagal pada 2016 di Turki.Ini bukan pertama kalinya menteri berbicara tentang dugaan peran AS dalam upaya kudeta, karena hanya beberapa hari setelah peristiwa itu dia membicarakannya di TV Turki.Price mengatakan klaim tanggung jawab Amerika Serikat atas peristiwa di Turki tidak konsisten dengan status Turki sebagai sekutu NATO dan mitra strategis AS.AS "tidak terlibat dalam percobaan kudeta tahun 2016 di Turki dan langsung mengutuknya," kata @StateDeptSPOX dalam sebuah pernyataan. "Penegasan baru-baru ini tentang kebalikan yang dibuat oleh pejabat senior Turki sepenuhnya salah." pic.twitter.com/U4p1s7OcbS - Steve Herman (@ W7VOA) 5 Februari 2021Price mengatakan klaim tanggung jawab Amerika Serikat atas peristiwa di Turki tidak konsisten dengan status Turki sebagai sekutu NATO dan mitra strategis AS."Sangat jelas sekali bahwa Amerika Serikat berada di balik kudeta 15 Juli," kata Soylu kepada harian Hurriyet Turki, Kamis (4/2)."Kudeta dilakukan oleh FETO atas perintah Amerika Serikat. Suatu hari belum berlalu sejak kudeta ketika saya mengatakan bahwa Amerika Serikat berada di belakang semuanya dan bahwa organisasi setan ini mendapat dukungan internasional di belakang punggungnya."Menurut menteri, Turki mengirim "ratusan" surat perintah penggeledahan Gulen ke Interpol, tetapi semuanya ditolak.Anadolu Agency melaporkan bahwa jaksa penuntut negara itu pada hari Selasa mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk 363 tersangka anggota FETO.Menurut outlet media, mengutip kantor kejaksaan, 292 dari mereka dilaporkan terlibat dalam "struktur layanan swasta" di Angkatan Bersenjata Turki.Upaya gagal untuk menggulingkan Presiden Recep Tayyip Erdogan diluncurkan pada Juli 2016 oleh sebuah faksi di dalam angkatan bersenjata Turki.Itu berlangsung kurang dari dua hari, tetapi menyebabkan sedikitnya 250 orang tewas dan lebih dari 2.000 lainnya terluka.Ribuan orang ditangkap dan puluhan ribu lainnya diberhentikan dari pekerjaan karena dugaan hubungan mereka dengan FETO, termasuk di antara militer, badan intelijen, dan penegak hukum negara.Gulen sendiri mengutuk kudeta itu dan menyangkal ada hubungannya dengan itu.[IT/r]