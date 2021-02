Admin Biden Mengancam Turki Atas Sistem Rudal S-400

IslamTimes- "Posisi kami tidak berubah," kata juru bicara Pentagon John Kirby kepada wartawan. "Kami mendesak Turki untuk tidak mempertahankan sistem S-400."

Pemerintah AS di bawah Presiden Joe Biden telah mempertahankan sikap keras terhadap Turki atas pembelian sistem pertahanan rudal S-400 Rusia.AS telah mempertahankan posisi sulitnya sejak kepresidenan Donald Trump. Trump telah menjatuhkan sanksi kepada Turki atas masalah tersebut, Wio News melaporkan."Posisi kami tidak berubah," kata juru bicara Pentagon John Kirby kepada wartawan. "Kami mendesak Turki untuk tidak mempertahankan sistem S-400."Turki telah melakukan pembelian dari Rusia setelah pembicaraan dengan AS untuk membeli sistem Patriot AS gagal. Turki membeli sistem Rusia pada 2019. Itu dalam pembicaraan dengan AS untuk pembelian rudal selama kepresidenan Barack Obama.Butuh pengiriman sistem S-400 senilai $ 2,5 miliar yang bertentangan dengan peringatan bahwa kerja sama militer semacam itu tidak sesuai dengan NATO dan akan membiarkan Rusia meningkatkan penargetannya terhadap pesawat Barat.Sebagai pembalasan, Washington melarang semua lisensi ekspor AS dan kredit pinjaman untuk badan pengadaan militer Turki, Presidency of Defense Industries."Turki sudah lama menjadi sekutu NATO, tetapi keputusan mereka untuk membeli S-400 tidak sejalan dengan komitmen Turki sebagai sekutu AS dan NATO," lanjut Kirby selama konferensi pers."Turki memiliki banyak peluang selama beberapa dekade terakhir untuk membeli sistem pertahanan Patriot dari Amerika Serikat dan sebaliknya memilih untuk membeli S-400, yang memberikan pendapatan, akses, dan pengaruh bagi Rusia," jelasnya.Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menyatakan harapan pada bulan Januari tentang negara itu bergabung kembali dengan program pengembangan jet tempur F-35. Tetapi kontak antara Turki dan pemerintahan Joe Biden sangat minim.(IT/TGM)