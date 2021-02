Wakil Menlu Rusia: Setiap Perjanjian untuk Mengganti Perjanjian START Baru, Perlu Membahas Pertahanan Rudal AS

Missile defense.jpg

IslamTimes - Perpanjangan lima tahun dari perjanjian pengurangan senjata mulai berlaku awal bulan ini, ketika Moskow dan Washington berhasil menemukan titik temu sebelum kesepakatan itu berakhir untuk menjaga perdamaian dan keamanan global.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov telah menyatakan bahwa kemungkinan penggantian perjanjian START Baru dengan pakta baru tidak mungkin dilakukan tanpa diskusi mengenai pertahanan rudal AS."Jika AS tidak siap untuk melanjutkan [ini] maka kecil kemungkinan untuk memiliki kesepakatan baru untuk menggantikan New START, kami harus fokus pada masalah pertahanan rudal. Jika tidak, kontrol senjata akan dipertanyakan," kata Ryabkov pada konferensi pers.Diplomat itu juga mencatat bahwa Rusia dan Amerika Serikat telah mulai merundingkan jadwal pemeriksaan dan konsultasi yang merupakan bagian dari kesepakatan New START yang diperpanjang.[IT/r]