China: Kembalinya AS ke Kesepakatan Nuklir Iran adalah Penyelesaian Kebuntuan

Hua Chunying, Chinese Foreign Ministry Spokeswoman.jpg

IslamTimes - China menggambarkan potensi AS untuk kembali ke perjanjian nuklir 2015 antara Iran dan negara-negara dunia sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan kebuntuan yang lahir dari tindakan ilegal Washington yang melanggar perjanjian tersebut.

Masalah nuklir berada pada tahap kritis, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying mengatakan selama konferensi pers di Beijing pada hari Kamis (18/2), menambahkan," China berpendapat bahwa kembalinya Amerika Serikat ke JCPOA adalah satu-satunya pendekatan yang tepat untuk menyelesaikan kebuntuan di masalah ini."JCPOA adalah singkatan dari Joint Comprehensive Plan of Action, nama resmi perjanjian yang muncul di Wina tahun itu antara Iran dan kelompok negara P5 + 1 - AS, Inggris, Prancis, Rusia, dan China plus Jerman. .Ini mencabut sanksi ekonomi terkait nuklir terhadap Republik Islam yang secara sukarela mengubah beberapa aspek program energi nuklirnya sebagai gantinya.Di bawah mantan presiden Donald Trump, AS meninggalkan kesepakatan nuklir, dan menerapkan kembali sanksi.Washington kemudian menekan sekutunya dalam pakta tersebut - Inggris, Prancis, dan Jerman - untuk mematuhi larangan ekonomi dan menghentikan perdagangan mereka dengan Tehran.Republik Islam, bagaimanapun, berhasil menahan tekanan ekonomi dan bahkan memulai beberapa tindakan balasan nuklir untuk membalas pelanggaran Amerika dan sekutunya terhadap JCPOA.Putaran terakhir tindakan balasan Iran datang ketika parlemen negara itu menetapkan 23 Februari sebagai batas waktu di mana Republik Islam tidak lagi mematuhi Protokol Tambahan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir.Protokol yang telah dipantau Teheran secara sukarela, memungkinkan inspeksi yang mengganggu dan mendadak dari program nuklir negara itu.Hua mendesak mereka yang ditangkap selama pertemuan tingkat menteri terbaru negara-negara anggota JCPOA untuk mulai menekan AS agar melanjutkan kewajibannya terhadap perjanjian dan menyelesaikan kebuntuan.“Semua pihak harus bertindak dengan urgensi yang lebih besar, bekerja sama untuk menerapkan konsensus yang dicapai pada pertemuan para menteri luar negeri Desember lalu, dan mendorong pengembalian tanpa syarat Amerika Serikat ke JCPOA sesegera mungkin dan pencabutan semua sanksi terhadap Iran. . Di pihaknya, Iran harus melanjutkan kepatuhan penuh dengan JCPOA," kata Hua.[IT/r]