AS Mengatakan Akan 'Menghalangi' Perdagangan Senjata Iran Setelah Mencabut Klaim Trump

IslamTimes- Pemerintahan Biden Kamis mengatakan telah membatalkan klaim mantan presiden Donald Trump untuk memulihkan sanksi PBB terhadap Iran, mendorong Iran untuk mencemooh langkah itu sebagai isyarat kosong dan mendesak AS untuk mencabut sanksi "secara efektif".

AS mengatakan akan terus mencegah negara-negara memasok senjata ke Iran pada hari yang sama Washington mengklaim telah mencabut keputusan yang gagal oleh mantan pemerintahan Trump untuk memberlakukan kembali embargo senjata PBB ke Teheran.Tahun lalu, mantan menteri luar negeri Mike Pompeo mengatakan AS secara sepihak telah memberlakukan kembali embargo senjata PBB terhadap Iran setelah kedaluwarsa pada Oktober, tetapi 13 negara di Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 orang menentangnya, dengan alasan bahwa langkah itu batal.Pemerintahan Biden Kamis mengatakan telah membatalkan klaim mantan presiden Donald Trump untuk memulihkan sanksi PBB terhadap Iran, mendorong Iran untuk mencemooh langkah itu sebagai isyarat kosong dan mendesak AS untuk mencabut sanksi "secara efektif".Namun, juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan "tidak ada rencana untuk mengambil langkah tambahan" sebelum pembicaraan dengan Teheran tentang kembali ke kesepakatan nuklir Iran 2015.Sementara itu, Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price berkata, "Terlepas dari arsitektur sanksi PBB di Iran, kami akan terus menggunakan otoritas kami untuk mencegah negara-negara memberikan senjata ke Iran."Jadi dipastikan tidak ada perubahan kebijakan disana, ujarnya, Jumat.Para pejabat Iran telah menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Joe Biden telah mempertahankan kebijakan "tekanan maksimum" pendahulunya terhadap Republik Islam meskipun tawarannya siap untuk "percakapan diplomatik" dengan Teheran.Biden mengatakan kepada Konferensi Keamanan Munich hari Jumat bahwa Washington "siap untuk terlibat kembali dalam negosiasi" tentang program nuklir Iran.Pernyataannya datang sehari setelah AS mengumumkan beberapa langkah sedikit demi sedikit dan mengumumkan kesediaan untuk bertemu dengan Iran guna membahas "jalan diplomatik ke depan.""Langkah-langkah yang kami ambil dimaksudkan untuk menghilangkan hambatan yang tidak perlu dalam diplomasi," kata Price.Iran mengendus "isyarat" tersebut, dengan Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif mendesak AS untuk "tanpa syarat dan efektif mencabut semua sanksi yang dijatuhkan, diberlakukan kembali atau diberi label ulang oleh Trump".(IT/TGM)