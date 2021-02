Dua Bom Pinggir Jalan Menghantam Konvoi Koalisi Pimpinan AS Di Baghdad

IslamTimes- Jaringan televisi al-Sumaria berbahasa Arab, mengutip sumber keamanan yang tidak disebutkan namanya, melaporkan bahwa sebuah bom pinggir jalan telah meledak di dekat konvoi truk yang membawa logistik milik pasukan koalisi pimpinan AS di sebuah jalan raya di provinsi Babil di Irak tengah.

Dua bom pinggir jalan secara terpisah menghantam dua konvoi truk yang membawa peralatan logistik milik pasukan koalisi pimpinan AS di ibu kota Irak, Baghdad, serta provinsi tengah Babil.Serangan pertama terjadi pada Kamis malam ketika konvoi kendaraan dengan koalisi bergerak di lingkungan Yusufiyah di Baghdad selatan.Tidak ada laporan langsung tentang kerusakan atau cedera akibat ledakan tersebut.Sebelumnya pada hari itu, jaringan televisi al-Sumaria berbahasa Arab, mengutip sumber keamanan yang tidak disebutkan namanya, melaporkan bahwa sebuah bom pinggir jalan telah meledak di dekat konvoi truk yang membawa logistik milik pasukan koalisi pimpinan AS di sebuah jalan raya di provinsi Babil di Irak tengah.Sumber tersebut menambahkan, ledakan tersebut menyebabkan kerusakan pada salah satu kendaraan, namun tidak menimbulkan korban jiwa.Belum ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu, yang merupakan yang terbaru dari serangkaian ledakan yang menargetkan pasukan pendudukan AS selama beberapa bulan terakhir.Pada 18 Februari, sebuah bom pinggir jalan menghantam konvoi truk milik pasukan koalisi pimpinan AS saat bergerak di sepanjang jalan raya al-Diwaniyah di provinsi tengah Irak, al-Qadisiyah. Ledakan itu merusak kendaraan dan melukai seorang penjaga Irak.Serangan itu terjadi di tengah meningkatnya sentimen anti-AS, yang telah meningkat sejak pembunuhan tahun lalu atas komandan anti-teror Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani di Baghdad.(IT/TGM)