Pertanda Buruk Pemerintahan Biden: Suriah Mengecam Serangan Fatal AS di Perbatasan Irak

US Air Force F-35 Lightning II.jpg

Islam Times - Mengecam serangan udara AS terhadap posisi pasukan kontra-terorisme Irak di perbatasan Irak-Suriah, yang menewaskan satu orang dan melukai empat lainnya, Damaskus menggambarkan serangan sebagai "pertanda buruk" dari pemerintahan Presiden baru AS Joe Biden.

Mengutip pernyataan kantor berita resmi SANA pada hari Jumat, Press TV melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri Suriah mengatakan pihaknya "mengutuk keras tindakan agresi Amerika" pada dini hari pada fasilitas yang digunakan pasukan Unit Mobilisasi Populer (PMU) Irak (lebih dikenal sebagai Hashd al-Sha'abi) di titik perbatasan di Provinsi Day al-Zawr di Suriah timur.“Dalam pelanggaran mencolok terhadap aturan hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pesawat tempur AS pada Kamis, 25 Februari 2021, melancarkan agresi [tindakan] pengecut dengan membom beberapa daerah di Provinsi Day al-Zawr dekat Suriah. Perbatasan -Iraqi,” kata pernyataan."Ini adalah pertanda buruk mengenai kebijakan pemerintahan baru AS yang seharusnya mematuhi norma-norma internasional," tambah pernyataan.Tindakan militer, yang pertama dari jenisnya di bawah Presiden AS Joe Biden, telah ditanggapi dengan reaksi negatif, dengan banyak pengamat menyamakan pendekatan Biden dengan pendahulunya yang hawkish, Donald Trump.Pasukan perlawanan Irak telah memerangi sisa-sisa kelompok teror Takfiri ISIS di wilayah perbatasan Irak dan Suriah dalam koordinasi dengan pemerintah kedua negara Arabitu.Sebuah sumber informasi mengatakan kepada Press TV bahwa satu orang telah kehilangan nyawanya dan empat lainnya terluka dalam tindakan agresi militer AS tersebut.Lepas serangan, juru bicara Pentagon John Kirby dalam sebuah pernyataan mengatakan serangan yang diotorisasi oleh Biden memang "disengaja" dan dimaksudkan untuk "mengurangi eskalasi seluruh situasi di Suriah timur dan Irak."Menteri Pertahanan AS juga berterima kasih kepada Baghdad karena membantu dengan apa yang dia sebut sebagai masukan intelijen, dalam sebuah klaim yang "mengejutkan" pemerintah Irak.Kementerian Pertahanan Irak membantah klaim tersebut dalam sebuah pernyataan dan mengatakan kerja sama Baghdad dengan koalisi militer pimpinan AS terbatas pada upaya memerangi terorisme dan menghindarkan ancaman terhadap Irak dengan cara yang membuat kedaulatan negara dan integritas teritorial tidak terganggu.Tindakan militer itu dikatakan sebagai pembalasan atas serangan baru-baru ini terhadap pangkalan dan misi Amerika di Irak, yang dituduhkan Washington pada apa yang disebut kelompok perlawanan Irak "yang didukung Iran".Dalam serangan terbaru seperti itu, roket menghantam Zona Hijau Baghdad, yang menampung kedutaan AS dan misi lainnya, pada hari Senin. Pangkalan militer Amerika di Erbil International juga diserang beberapa hari sebelumnya.Kelompok perlawanan Irak dan banyak pejabat Irak, bagaimanapun, dengan tegas menolak tuduhan Washington, menyalahkan elemen-elemen nakal.Outlet media Pro-Barat menggambarkan serangan udara AS di perbatasan Irak-Suriah sebagai "sinyal" ke Iran, yang diklaim oleh Washington telah menggunakan Hashd al-Sha'abi Irak sebagai kekuatan "proxy" di negara tetangga.Iran berulang kali menolak peran apa pun dalam serangan yang menargetkan pangkalan Amerika di Irak.Bereaksi terhadap serangan roket pertengahan Februari di pangkalan AS di Erbil, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh menolak upaya "mencurigakan" untuk mengikat Tehran dengan serangan itu.“Iran memandang keamanan dan stabilitas Irak sebagai hal penting bagi kawasan dan tetangga lainnya, dan menolak tindakan apa pun yang mengganggu perdamaian dan ketenangan di negara ini,” katanya saat itu.Telah terjadi peningkatan tajam serangan terhadap pangkalan AS dan misi diplomatik di Irak sejak awal tahun lalu, setelah Parlemen Irak mengesahkan undang-undang yang mendesak penarikan pasukan AS dari Irak di tengah kemarahan yang meluas atas pembunuhan Washington terhadap komandan anti-teror Iran Letnan Jenderal Qasim Suleimani dan Wakil Komandan PMU Abu Mahdi al-Muhandis di tanah Irak.Amerika mencoba mengaitkan penggerebekan posisi mereka dengan janji Tehran untuk membalas dendam yang keras atas pembunuhan Jenderal Suleimani. Republik Islam, bagaimanapun, mengatakan tidak akan menyembunyikan tindakan balas dendamnya setiap kali memutuskan untuk melakukannya, seperti yang dilakukannya dalam kasus serangan rudal balasan di Pangkalan Udara Ain al-Assad yang dikelola AS di Irak barat.Analis mengatakan serangan terhadap posisi AS di Irak, yang biasanya hampir tidak menyebabkan kerusakan pada target, dimaksudkan untuk mempertahankan pasukannya di negara Arab itu.[IT/AR]