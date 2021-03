Pentagon Mengklaim Satu Anggota Milisi 'Didukung Iran' Tewas, Dua Terluka dalam Serangan Suriah

Pentagon in Washington, DC.jpg

IslamTimes - Serangan AS pekan lalu di fasilitas yang diduga milik milisi "yang didukung Iran" di wilayah Suriah dekat perbatasan dengan Irak menewaskan satu pejuang dan melukai dua lainnya, menurut juru bicara Pentagon John Kirby.

Angkatan Udara AS melakukan serangan udara di wilayah Suriah tanpa persetujuan Damaskus pada 25 Februari dengan tujuan untuk menghancurkan fasilitas milik milisi "yang didukung Iran" di Irak, yang konon bertanggung jawab atas serangan sebelumnya terhadap fasilitas AS di Irak.Dia menambahkan, bagaimanapun, bahwa jumlahnya masih dikumpulkan dan mungkin berubah di masa depan.Serangan udara itu dilakukan pada malam hari antara 25 dan 26 Februari di provinsi Deir ez-Zor yang berbatasan dengan Irak. Menurut citra satelit komparatif yang diterbitkan setelah serangan itu, sekitar 10 bangunan hancur akibat serangan tersebut.Washington mengklaim bahwa serangan udara itu dilakukan sebagai tanggapan atas serangan roket di fasilitas Amerika di Irak oleh milisi lokal, yang menurut AS didukung oleh Iran.Presiden AS Joe Biden menambahkan bahwa serangan itu mengirimkan "pesan yang tidak ambigu" ke Tehran, bahwa tindakan yang dituduhkannya tidak akan terjawab.Posisi AS di Irak secara rutin mendapat kecaman, tetapi serangan roket pada 15 Februari mengakibatkan kematian seorang kontraktor dan melukai beberapa orang Amerika dan Irak, mendorong tanggapan Washington.Saraya Awliya al-Dam, kelompok militan Syiah, mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.Serangan udara terhadap dugaan posisi milisi di Suriah, bagaimanapun, disambut dengan kecaman keras dari Damaskus, yang mengecam langkah tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatannya.Iran dan Rusia juga bergabung dengan kritik, menunjukkan bahwa Washington melanggar hukum internasional dengan melakukan serangan udara di wilayah negara berdaulat itu.Moskow dan Damaskus juga menggunakan kesempatan itu sekali lagi untuk mengingatkan AS bahwa pasukannya masih ditempatkan secara ilegal di Republik Arab tanpa mandat dari PBB.Washington menegaskan bahwa kehadiran mereka diperlukan untuk melindungi fasilitas minyak lokal dari sisa-sisa teroris.[IT/r]