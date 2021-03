US airbase of Ain Al-Asad in Iraq

IslamTimes - Laporan media Amerika terus menyoroti serangan rudal Iran yang menargetkan pangkalan udara AS Ain Al-Asad di Irak pada 8 Januari 2020, sebagai tanggapan atas serangan pesawat nir awak AS yang merenggut jiwa mantan Kepala Pasukan Quds IRGC, Jenderal Qassem Suleimani.

Situs berita CBS memposting laporan yang berfokus pada dampak serangan Iran terhadap hampir 2.000 tentara Amerika yang ditempatkan di pangkalan itu. .“11 rudal balistik teater dengan hulu ledak seberat lebih dari 1.000 pon masing-masing mulai menghujani pangkalan AS dan daerah sekitarnya. Itu adalah serangan rudal balistik terbesar terhadap Amerika dalam sejarah. ""Kata-kata bahkan tidak bisa menggambarkan jumlah energi yang dilepaskan oleh rudal ini," kata Mayor Angkatan Darat AS Alan Johnson 60 Minutes.“[Itu] membuat saya terpental, [saya] segera kehilangan semua pendengaran saya, [saya] merasa seperti berada di bawah air… diikuti oleh amonia yang paling busuk… debu yang menyapu bunker [dan] melapisi gigi Anda. ”Mayor Johnson mengatakan kepada kontributor 60 Minutes dan koresponden keamanan nasional CBS News David Martin bahwa dia selamat dari pemboman di sebuah bunker yang pada awalnya dibangun untuk menahan amunisi seberat 60 pon.Mayor Angkatan Darat Robert Hales, dokter medis berpangkat tertinggi di pangkalan itu, mengatakan kepada 60 Minutes bahwa serangan itu "seperti film fiksi ilmiah".Selama pemboman, dia berada di dalam kendaraan lapis baja pada jarak yang aman di luar pangkalan dan takut dia akan kembali untuk menemukan ratusan rekan pasukannya tewas.“Sejujurnya saya berpikir bahwa saya akan kembali, setelah serangan selesai, dan hanya melihat korban massal di seluruh pangkalan,” Hales memberi tahu Martin.Tidak ada pasukan AS yang tewas selama serangan itu, tetapi dalam beberapa hari menjadi jelas bahwa itu adalah peristiwa yang menimbulkan korban massal.Lebih dari 100 pria dan wanita tentara didiagnosis dengan cedera otak traumatis yang disebabkan oleh gegar otak yang diderita selama pemboman.Mayor Hales mengatakan kepada 60 Minutes bahwa tidak banyak yang diketahui tentang trauma otak yang disebabkan oleh serangan rudal balistik sebesar ini, sebagian karena sifatnya yang belum pernah terjadi sebelumnya.[IT/r]