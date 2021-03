Polisi Israel Menangkap Pria yang Diduga Mengancam akan Membunuh Yair Lapid di Tengah Panasnya Pemilu

Yair Lapid.jpg

IslamTimes - Zionis Israel saat ini berada di tengah-tengah siklus pemilihan yang memanas, yang keempat terjadi di negara itu dalam dua tahun terakhir.

Jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan bahwa pemilihan yang diperebutkan dengan panas dapat berakhir dengan kebuntuan politik antara partai-partai yang berlawanan.Seorang pria Zionis Israel tak dikenal ditangkap dan ditahan pada hari Senin setelah individu tersebut diduga mengancam akan membunuh Yair Lapid, ketua partai Yesh Atid Israel, pejabat polisi mengungkapkan.Individu berusia 30 tahun itu berasal dari kota Bet Shemesh di Zionis Israel di Distrik Yerusalem, dan ditahan oleh otoritas penegak hukum setelah memposting pesan yang mengancam di platform media sosial yang dirahasiakan.Para pejabat mengindikasikan bahwa pria itu telah bersumpah akan membunuh Lapid, bahkan dengan ancaman hukuman penjara yang menghadangnya.Menurut The Times of Israel, tahanan tersebut membuat pernyataan yang mengkhawatirkan secara online ketika dia berada di luar negeri.Diyakini individu itu mungkin salah satu dari banyak orang yang terdampar di luar negeri sebagai bagian dari pembatasan ketat COVID-19 Zionis Israel, yang perlahan-lahan dicabut sehubungan dengan pemilihan yang sangat dinanti-nantikan pada hari Selasa (23/3).Setelah diberi tahu tentang insiden itu, para pejabat menyelidiki masalah tersebut lebih lanjut dan akhirnya membawanya ke tahanan beberapa saat setelah dia terbang ke Israel pada Senin (22/3) pagi.Pihak berwenang belum menunjukkan di mana tersangka berada ketika komentar itu pertama kali diterbitkan.Menanggapi perkembangan tersebut, Lapid mengatakan bahwa laporan tersebut tidak akan menahannya menjelang pemilihan, menggarisbawahi bahwa "tidak ada yang akan menakut-nakuti kami.""Budaya kebencian, perpecahan, dan hasutan akan digantikan oleh pemerintahan yang waras yang akan menyatukan semua warga Israel," kata Lapid dalam pernyataan yang diperoleh Times."Semua tergantung pada Anda. Pilihlah dan biarkan kewarasan menang. ”Laporan media lokal menyatakan tersangka akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut, dan dibawa ke Pengadilan Magistrate Yerusalem pada hari Selasa (23/3).Polisi diharapkan akan meminta pengadilan memberikan perpanjangan penahanan individu tersebut. Unggahan online itu bukan yang pertama ditujukan ke Lapid, menurut The Jerusalem Post, yang melaporkan bahwa pemimpin oposisi itu mengalami keadaan serupa pada 2012 dan 2013.Insiden terbaru ini terjadi di tengah siklus pemilihan yang memanas yang telah menyaksikan berbagai pertengkaran hebat antara pendukung Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan lawan-lawannya.Faktanya, kekerasan oleh pendukung Netanyahu telah meningkat karena protes anti-Netanyahu telah diadakan setiap minggu.Pemilu, bagaimanapun, kemungkinan akan terus menimbulkan kehebohan di antara penduduk Israel, karena jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan bahwa kandidat yang mencalonkan diri akan kehilangan persyaratan 61 kursi untuk membentuk pemerintahan.[IT/r]