Blinken Mengutuk Sanksi China Terhadap Pejabat AS

Menteri Luar Negeri Antony Blinken pada Sabtu mengecam sanksi "tak berdasar" yang dijatuhkan China terhadap pejabat AS dan Kanada dalam perseteruan yang meningkat antara kedua negara.China mengumumkan sanksi baru terhadap pejabat AS dan Kanada dalam perseteruan politik dan ekonomi yang berkembang atas kebijakannya di wilayah Xinjiang, AP melaporkan.Sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri pada hari Sabtu mengatakan bahwa kepala Komisi AS untuk Kebebasan Beragama Internasional, Gayle Manchin, akan dilarang mengunjungi China daratan, Hong Kong atau Makau, dan berurusan dengan entitas keuangan China.Wakil ketua komisi, Tony Perkins, juga dimasukkan dalam daftar sanksi, bersama dengan Anggota Parlemen Kanada Michael Chong dan Subkomite badan tersebut untuk Hak Asasi Manusia Internasional.Sebagai reaksi, Menteri Luar Negeri Antony Blinken pada hari Sabtu mengutuk sanksi "tidak berdasar" yang dilontarkan terhadap pejabat AS oleh China dalam perseteruan yang meningkat atas pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, lanjut laporan AP.(IT/TGM)