Laporan: 'Kebuntuan' Pembicaraan Israel-AS tentang Iran dan Palestina Berakar pada 'Kelumpuhan Politik'

Joe Biden - Benyamin Netanyahu.jpg

IslamTimes - Dari Kesepakatan Nuklir Iran hingga solusi dua negara untuk perdamaian di Timur Tengah, sejumlah besar masalah menunggu untuk dibahas antara AS dan Zionis Israel, sementara yang terakhir terperosok dalam ketidakpastian politik dan ketidakstabilan, dengan analis menunggu untuk melihat apakah partai-partai mampu membentuk koalisi setelah pemilihan parlemen baru-baru ini.

Presiden AS Joe Biden akan siap bekerja dengan siapa pun yang membentuk koalisi berikutnya di Zionis Israel, seorang pejabat senior AS dilaporkan mengatakan dengan menghindar menjelang pemilihan parlemen di negara itu, menurut The Times of Israel.Sumber anonim yang berbasis di Washington telah ditanya apakah Washington akan lebih memilih perpanjangan masa jabatan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atau menantikan anggota parlemen baru yang muncul untuk mengambil alih.“Mudah-mudahan akan ada akhir dari kebuntuan,” pejabat itu dikutip menambahkan, menambah spekulasi dari beberapa analis mengenai 'kelumpuhan politik yang berkelanjutan' dalam hubungan AS-Israel, tulis outlet itu.Sebagai hasil dari pemilihan parlemen keempat negara itu yang dimulai pada 23 Maret, tidak ada koalisi yang mendapatkan mayoritas parlemen yang diperlukan dari 61 suara dalam 120 kursi Knesset.Setelah setiap suara dihitung, partai Likud yang berkuasa di Zionis Israel, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menjadi pemegang kursi terbesar, dengan 30 kursi di badan pemerintahan.[IT/r]