Think-Tank AS: Korea Utara Melanjutkan Aktivitas Nuklir

IslamTimes - Laporan itu muncul seminggu setelah DPRK melakukan uji coba dua rudal balistik, yang dikecam oleh Jepang dan Korea Selatan.

Korea Utara telah melanjutkan operasi di Laboratorium Radiokimia Yongbyon dan telah memulai kegiatan nuklir di sana atau sedang mempersiapkan untuk memulainya, menurut tuduhan dari Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS) yang berbasis di AS, mengutip foto satelit dari fasilitas yang dibuat oleh Maxar Technologies pada 30 Maret.Tembakan satelit tersebut diduga menunjukkan asap yang mengepul dari gedung utama laboratorium dan pembangkit listrik di dekatnya, yang menurut CSIS, menunjukkan bahwa "gedung tersebut ditempati dan sedang dipanaskan".Yongbyon dilaporkan dirancang untuk mengekstraksi plutonium dari batang pembangkit listrik tenaga nuklir bekas, yang kemudian dapat digunakan dalam senjata nuklir. Namun, gambar itu sendiri tidak membuktikan bahwa kegiatan ini telah dilanjutkan di fasilitas tersebut, kata CSIS."Ini, meski bukan merupakan indikator dari kampanye pemrosesan ulang itu sendiri, menunjukkan bahwa gedung tersebut ditempati dan dipanaskan," kata lembaga pemikir itu.CSIS menuduh bahwa kemungkinan dimulainya kembali kegiatan ekstraksi plutonium bisa jadi adalah upaya Pyongyang untuk menekan Washington atau Seoul - atau keduanya.Pada saat yang sama, serangkaian foto satelit yang dirilis pada bulan Maret menunjukkan bahwa DPRK sedang berusaha menyembunyikan pintu masuk ke salah satu fasilitas nuklir bawah tanahnya di situs Yongdoktong.Foto perbandingan menunjukkan pintu masuk dua terowongan ditutupi oleh bangunan persegi panjang. Ketegangan Menyeduh Antara Korea Utara dan Tetangga Laporan ini, berdasarkan foto satelit Maxar Technologies, muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Korea Utara, tetangganya, dan AS.Pyongyang baru-baru ini mengkritik perang gabungan tahunan antara militer Amerika dan Korea Selatan.Latihan dilanjutkan pada 2021 setelah jeda tiga tahun yang disebabkan oleh pandemi dan upaya mantan Presiden AS Donald Trump untuk menormalkan hubungan antara kedua negara.Setelah perang AS-Korea Selatan, DPRK melakukan uji peluncuran dua rudal balistik barunya pada 25 Maret. Peluncuran tersebut dikecam keras oleh negara tetangga, Korea Selatan dan Jepang.Setelah peluncuran, Washington mengumumkan bahwa mereka tidak merencanakan pertemuan antara presiden AS dan pemimpin Korea Utara dan mengatakan bahwa pendekatannya terhadap Pyongyang akan berbeda dari yang digunakan oleh mantan pemerintahan Donald Trump.[IT/r]