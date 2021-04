Mesir Minta $ 1 Miliar Sebagai Kompensasi Atas Bencana Terusan Suez

IslamTimes- Kompensasi atas kerugian dan kerusakan "akan mencapai lebih dari 1 miliar dolar," kata Rabie saluran TV lokal, Rabu. "Ini adalah hak negara dan kami tidak akan menyerahkannya", lapor Xinhua.

Otoritas Terusan Suez Mesir (SCA) akan meminta lebih dari 1 miliar dolar AS sebagai kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh kapal kontainer Ever Given yang terjebak di jalur air dan memblokir navigasi selama enam hari, ketua SCAKompensasi atas kerugian dan kerusakan "akan mencapai lebih dari 1 miliar dolar," kata Rabie saluran TV lokal, Rabu. "Ini adalah hak negara dan kami tidak akan menyerahkannya", lapor Xinhua.Kapal berbendera Panama seberat 224.000 ton itu mendarat di perairan vital Suez pada 23 Maret dan diapungkan kembali enam hari kemudian melalui upaya SCA bekerja sama dengan perusahaan Belanda Boskalis dan tim tanggap daruratnya SMIT Salvage yang disewa oleh pemilik Ever Given.Ketua SCA menjelaskan bahwa kompensasi yang diminta oleh otoritas tidak hanya untuk kerugian finansial yang disebabkan oleh penangguhan navigasi selama enam hari, tetapi termasuk biaya penggunaan kapal keruk dan kapal tunda serta kerusakan fisik yang ditimbulkan selama proses penyelamatan.Mesir melanjutkan navigasi di kanal beberapa jam setelah kapal kontainer yang terdampar itu diselamatkan Senin pagi, setelah itu banyak dari 422 kapal yang telah menunggu mulai menyeberangi jalur air.Paling banyak pada Sabtu, semua 422 kapal yang tertunda akan menyeberangi Terusan Suez, menurut Rabie.Menghubungkan Laut Mediterania dengan Laut Merah, Terusan Suez adalah jalur kehidupan utama untuk perdagangan lintas laut global karena memungkinkan kapal untuk melakukan perjalanan antara Eropa dan Asia Selatan tanpa berlayar di sekitar Afrika, sehingga mengurangi jarak perjalanan laut antara Eropa dan India sekitar 7.000 km .Sekitar 12 persen dari volume perdagangan dunia melewati kanal buatan manusia ini.(IT/TGM)