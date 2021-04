Menlu Saudi: Hubungan Israel Akan Mendatangkan 'Manfaat Luar Biasa' Timur Tengah jika Negara Palestina Didirikan

Israel demolishes Palestinian buildings in West Bank.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan baru-baru ini mengakui bahwa normalisasi status Zionis Israel akan membawa "keuntungan luar biasa" ke kawasan itu, tetapi menekankan pada komentar serupa yang dibuat sebelumnya oleh Arab Saudi bahwa itu harus dalam rencana yang akan memberikan negara berdaulat kepada Palestina.

November lalu, ada pembicaraan tentang pertemuan rahasia antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman.Para pejabat Saudi membantah keras laporan itu, tetapi kekhawatiran bersama atas Iran secara bertahap membuat Zionis Israel dan negara-negara Teluk semakin dekat.“Ini akan sangat membantu secara ekonomi, sosial dan dari perspektif keamanan,” katanya dalam wawancara hari Kamis dengan CNN.Arab Saudi selama beberapa dekade telah menegaskan kembali kebijakannya untuk tidak membangun hubungan formal dengan Israel sampai konflik diselesaikan, dengan Pangeran Faisal menegaskan kembali bahwa kesepakatan apa pun dengan Israel "sangat bergantung pada kemajuan proses perdamaian."Dia lebih lanjut mencatat bahwa proses itu "hanya bisa berhasil jika kita menangani masalah Palestina, dan jika kita mampu mewujudkan negara Palestina dalam batas tahun 1967 yang memberikan martabat Palestina dan memberi mereka hak-hak mereka." - Avi Kaner (@AviKaner) 2 April 2021Pangeran Faisal membuat komentar serupa pada awal Desember selama pembicaraan online di Med2020, di mana dia menyatakan bahwa "apa yang kita perlu wujudkan adalah kesepakatan damai yang memberikan negara Palestina dengan bermartabat dan dengan kedaulatan yang bisa diterapkan yang dapat diterima oleh Palestina."Tahun lalu, mantan Presiden AS Donald Trump menjadi perantara dengan Abraham Accords, yang menemukan empat negara Arab - Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan - dalam kesepakatan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.Pejabat Palestina, bagaimanapun, mengutuk perjanjian itu dan menyebutnya "tusukan di belakang perjuangan Palestina dan rakyat Palestina."Dalam wawancara baru-baru ini, menteri luar negeri Saudi menegaskan bahwa negosiasi dengan Israel atas Palestina telah dibahas selama bertahun-tahun, menyoroti Inisiatif Perdamaian Arab 2002, yang menawarkan normalisasi dengan Israel sebagai imbalan atas pembentukan negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai modal miliknya.Inisiatif tahun 2002 berulang kali disahkan tetapi belum disepakati.Laporan menunjukkan bahwa Riyadh telah berupaya membangun hubungan dengan Zionis Israel selama beberapa tahun.Ini juga terjadi di tengah pengumuman serentak dari Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bahwa AS mencabut sanksi yang dijatuhkan kepada jaksa dan pejabat yang terkait dengan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), yang baru-baru ini mengumumkan akan memeriksa dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel. militer di wilayah Palestina, termasuk Gaza dan wilayah Tepi Barat.[IT/r]