Duta Rusia: Moskow Siap Fasilitasi Kontak Iran-AS 'Di Mana Diperlukan'

IslamTimes - Rusia siap memfasilitasi kontak tidak langsung antara Iran dan AS pada Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), kata Mikhail Ulyanov, perwakilan tetap Rusia untuk organisasi internasional di Wina, kepada Sputnik.

Washington mengumumkan pekan lalu bahwa mereka akan mengirim negosiator ke Wina untuk pertemuan hari Selasa (6/4) dari sisa penandatangan kesepakatan nuklir Iran.Diplomat AS diperkirakan tidak diizinkan berada di ruangan tempat pembicaraan akan berlangsung, dan seorang diplomat Eropa mengatakan kepada media bahwa pendekatan diplomasi ulang-alik akan digunakan.Pertemuan Komisi Bersama JCPOA akan diadakan di Wina pada hari Selasa (6/4), dengan Uni Eropa sebagai koordinator Komisi Gabungan.Layanan urusan luar negeri UE diharapkan berfungsi sebagai titik kontak antara Iran dan AS, tetapi menurut Ulyanov, "ini tidak meniadakan kemungkinan dan perlunya kontak dalam format lain, tanpa mengganggu perwakilan UE. Kami akan melakukan upaya untuk memfasilitasi [diskusi] tergantung pada bagaimana peristiwa berkembang, jika diperlukan," kata diplomat itu.Ulyanov juga mengkonfirmasi bahwa tidak ada kontak langsung antara pihak Iran dan AS yang direncanakan. "Tidak akan ada kontak langsung sama sekali antara Iran dan perwakilan AS. Iran, yang terkena sanksi, tidak siap untuk komunikasi langsung, setidaknya pada tahap ini", katanya.Diplomat senior itu menegaskan kembali bahwa Rusia, sebagai salah satu pihak dalam JCPOA, tertarik pada pemulihan lengkap perjanjian tersebut, dan siap untuk mengambil "semua langkah yang diperlukan yang akan memfasilitasi tercapainya kesepakatan konkret".Para pejabat di Iran telah mengesampingkan pembicaraan langsung atau tidak langsung dengan perwakilan AS di Wina, mengatakan diskusi tersebut akan melihat pihak Iran mengulangi persyaratannya untuk kembalinya Republik Islam ke perjanjian nuklir - yaitu tuntutan agar Washington mencabut sanksi ilegalnya.Setelah memverifikasi bahwa sanksi telah dicabut, Iran akan siap untuk segera kembali ke komitmennya, kata para pejabat.Pada hari Minggu, Abbas Arachchi, wakil menteri luar negeri Iran untuk urusan politik, mengesampingkan pendekatan "langkah demi langkah" untuk menyelesaikan perselisihan nucelar, dengan mengatakan bahwa sejauh Iran melihat sesuatu, "hanya ada satu langkah" - pemindahan sanksi AS.Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price pada hari Jumat mengkonfirmasi bahwa Washington akan mengirim negosiator ke pertemuan mendatang para penandatangan JCPOA di Wina, dan menyatakan "keterbukaan" Amerika untuk pembicaraan langsung dengan Tehran mengenai kesepakatan nuklir.Sumber diplomatik Eropa menjelaskan kepada Reuters bahwa negosiator Amerika tidak akan diizinkan berada di ruangan yang sama di mana pembicaraan berlangsung, dan bahwa perantara akan digunakan untuk menyampaikan posisi kedua belah pihak tanpa interaksi tatap muka langsung oleh pihak yang berselisih.Pemerintahan Trump secara sepihak menarik diri dari JCPOA pada Mei 2018 setelah lobi besar-besaran.Iran memberi waktu satu tahun kepada para penandatangan perjanjian di Eropa untuk menemukan mekanisme keuangan dan perdagangan untuk menghindari penghancuran energi AS dan sanksi perbankan. Setelah Eropa gagal melakukannya,Tehran mulai secara bertahap menarik diri dari komitmen sukarela di bawah JCPOA, meningkatkan tingkat pengayaan uranium dari kemurnian 3,67 persen yang diamanatkan dalam perjanjian menjadi sekitar 20 persen pada Januari 2021.Iran bersikukuh tidak berniat mengejar senjata nuklir, dan bahwa kegiatan pengayaan dan penimbunannya terkait dengan program nuklir damai.Tingkat pengayaan negara tetap jauh di bawah yang diperlukan untuk membangun bom nuklir (uranium tingkat senjata adalah dengan tingkat kemurnian 80-90 persen).Pada saat yang sama, Tehran telah mendesak komunitas internasional untuk mengalihkan perhatian mereka pada pengejaran aktif senjata pemusnah massal oleh Israel dan Amerika Serikat. Joe Biden memicu optimisme di jalur kampanye dengan berjanji untuk membawa AS kembali ke JCPOA.Sejak menjabat, bagaimanapun, pemerintahannya telah mengikat kembalinya AS ke perjanjian dengan Iran yang mengurangi kegiatan pengayaan uraniumnya.Tehran dengan keras menolak proposal tersebut, menekankan bahwa karena pihak AS yang melanggar perjanjian itu, terserah Washington untuk kembali ke komitmennya di bawah JCPOA terlebih dahulu.[IT/r]