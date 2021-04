Departemen Luar Negeri: AS Siap Membahas Sanksi dengan Iran Dipandu oleh Ketentuan Kesepakatan 2015

US - Iran flags.jpg

IslamTimes - Negosiator AS akan hadir di Wina selama pertemuan hari Selasa (6/4) dari para penandatangan yang tersisa dari kesepakatan nuklir Rencana Komprehensif Aksi Bersama 2015, tetapi diperkirakan tidak akan diizinkan di ruangan tempat pertemuan itu berlangsung, sesuai permintaan Iran.

Amerika Serikat siap untuk membahas keringanan sanksi dengan Iran berdasarkan ketentuan kesepakatan nuklir Iran 2015, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price."Kami pasti tidak akan memberikan isyarat atau konsesi sepihak untuk mendorong Iran ke tempat yang lebih baik. Tujuan kami pada pembicaraan ini di Wina adalah untuk mengatur panggung agar saling kembali pada kepatuhan. Formulasi asli adalah salah satu yang masih berlaku hingga hari ini -itu terbatas. pencabutan sanksi nuklir dengan imbalan pembatasan permanen dan dapat diverifikasi pada program nuklir Iran," kata Price, berbicara kepada wartawan di Washington, DC pada hari Senin (5/4).Ditekan oleh reporter AP Matt Lee tentang apakah AS mungkin mempertimbangkan untuk mencabut sanksi non-nuklir, Price mengatakan dia akan "menyerahkan kepada negosiator untuk merinci posisinya."Mengomentari tujuan AS pada pertemuan Wina mendatang, juru bicara itu mengatakan bahwa Washington mengharapkan pembicaraan untuk fokus pada "masalah yang terlibat dalam pengembalian bersama untuk kepatuhan dengan JCPOA, makna bersama di pihak Iran dan di pihak Amerika Serikat. Itu telah lama menjadi proposisi di atas meja. "Dia menambahkan bahwa AS akan menggunakan pembicaraan Wina untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mencapai "kepatuhan untuk kepatuhan", tetapi mencatat bahwa Washington tidak "mengantisipasi terobosan awal atau segera," dan mengharapkan pembicaraan menjadi "sulit.""Kami tidak mengantisipasi saat ini bahwa akan ada pembicaraan langsung dengan Iran, meskipun tentu saja kami tetap terbuka untuk mereka. Jadi kami harus melihat bagaimana keadaannya," tambah Price.Juru bicara Departemen Luar Negeri melanjutkan dengan mengkritik pendahulu pemerintahan Biden karena mengurangi "waktu pelarian" yang secara hipotetis diperlukan bagi Iran untuk membangun bom nuklir, mengatakan periode ini telah "menyusut" di bawah Donald Trump dari jangka waktu 12 bulan saat itu, saat JCPOA sudah berlaku.Tehran telah menolak prospek pembicaraan langsung dengan Washington tentang perjanjian nuklir, dengan para pemimpinnya menekankan bahwa pemerintahan Biden dapat menyelesaikan pertengkaran diplomatik seputar JCPOA dalam satu hari dengan mencabut semua sanksi terhadap Republik Islam, setelah itu negara akan segera menyelesaikannya kembali ke kewajibannya berdasarkan kesepakatan nuklir.Iran mengharapkan untuk menggunakan diskusi Wina untuk menegaskan kembali kondisi Tehran untuk kembali ke kepatuhan penuh dengan pakta nuklir - yaitu pencabutan sanksi AS.Pemerintahan Trump secara sepihak mencabut JCPOA pada Mei 2018.Iran memberikan waktu satu tahun kepada penandatangan kesepakatan yang tersisa untuk mencari cara untuk melunakkan pukulan yang menghancurkan perbankan dan sanksi energi AS, dan ketika gagal, (Iran) mulai menarik diri dari komitmen sukarela di bawah kesepakatan nuklir, meningkatkan kegiatan pengayaan uranium dari kemurnian 3,67 persen yang diuraikan dalam perjanjian menjadi sekitar 20 persen pada Januari 2021.Pada saat yang sama, negara tersebut menyatakan bahwa mereka tidak berniat membuat bom nuklir, dengan fatwa (peraturan agama yang ketat) oleh Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei yang melarang pengejaran senjata semacam itu.Sebelumnya pada hari Senin (5/4), Mikhail Ulyanov, perwakilan tetap Rusia untuk organisasi internasional di Wina, mengatakan kepada Sputnik bahwa Moskow siap untuk memfasilitasi kontak tidak langsung antara Iran dan AS pada pembicaraan yang akan datang.[IT/r]