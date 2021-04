Mantan Duta Suriah Trump Menyebut Al-Qaeda 'Aset' AS di Suriah

US troops in an unspecified location in northern Syria..jpg

IslamTimes - Jim Jeffrey, mantan perwakilan khusus Trump AS untuk Suriah dan utusan khusus presiden untuk koalisi Barat melawan Daesh (ISIS), mengangkat alis pada November setelah mengakui bahwa dia dan anggota stafnya sengaja mengaburkan dan menutupi ukuran jejak militer AS sebenarnya di Suriah dari presiden.

Mantan duta AS untuk Suriah Jim Jeffrey menyebut Hayat Tahrir al-Sham, kelompok yang terkait dengan al-Qaeda, yang sebelumnya dikenal sebagai Front al-Nusra, sebagai "aset" bagi strategi AS saat ini di Suriah."Mereka adalah pilihan paling buruk dari berbagai opsi di Idlib, dan Idlib adalah salah satu tempat terpenting di Suriah, yang merupakan salah satu tempat terpenting di Timur Tengah," kata Jeffrey, berbicara kepada Garis Depan PBS di sebuah wawancara baru-baru ini.Jeffrey, yang mengawasi kebijakan pemerintahan Trump di Suriah hingga November 2020, ketika dia pensiun, membuat komentar dalam film dokumenter PBS yang akan datang tentang Abu Muhammad al-Jolani, mantan komandan al-Qaeda yang sekarang menjadi kepala Hayat Tahrir al-Sham.AS secara resmi terus menunjuk kelompok tersebut sebagai organisasi teroris, dengan sekutu Kanada, Inggris dan Turki melakukan hal yang sama. Jolani telah ditetapkan sebagai teroris oleh AS sejak 2013, tetapi mengatakan kepada PBS bahwa penunjukan itu "tidak adil" karena hubungannya dengan al-Qaeda sudah ketinggalan zaman.Sekarang, dia menegaskan, pertempurannya melawan pemerintah Assad dan melawan Daesh (ISIS/IS) menjadikannya sekutu bagi AS dan Barat pada umumnya.Al-Qaeda dianggap bertanggung jawab atas serangan teroris terbesar di tanah AS dalam sejarah, menewaskan hampir 3.000 orang Amerika dalam serangan di New York, Washington, DC dan Pennsylvania pada 11 September 2001, dengan ratusan lainnya meninggal karena kanker dan penyakit lain yang terkait dengan paparan debu beracun di Ground Zero di New York.Selama lebih dari dua dekade, kehidupan Abu Mohammad al-Jolani telah menjadi peta jalan militansi Islam di Irak dan Suriah.Ditunjuk sebagai teroris oleh AS, dia memimpin kekuatan paling dominan di Suriah yang dikuasai oposisi. TONTON klip wawancaranya. https://t.co/5sQ2t9klRK - FRONTLINE (@frontlinepbs) 4 April 2021Hayat Tahrir al-Sham menikmati kendali atas sebagian besar Idlib, provinsi barat laut Suriah yang berbatasan dengan Turki yang sekarang menjadi wilayah terbesar di Suriah barat di luar kendali Damaskus.Suriah melancarkan serangan untuk membebaskan Idlib pada akhir 2019, tetapi serangan itu dihentikan pada awal 2020 setelah Turki turun tangan.Gencatan senjata yang difasilitasi oleh Rusia dan Turki dicapai pada Maret 2020, tetapi ratusan kasus bentrokan sparodik telah dilaporkan dalam beberapa bulan sejak itu.Pejabat dan komandan Suriah, Iran, dan Rusia telah berulang kali menuduh AS menggunakan ekstremis jihadis untuk mencoba menggulingkan pemerintah Assad.Pada tahun 2012, pemerintahan Obama menerapkan Operation Timber Sycamore - senjata rahasia dan program pelatihan CIA yang akan membuat AS dan sekutunya mengirimkan ribuan ton senjata dan miliaran dolar kepada "pemberontak Suriah moderat" yang kemudian diungkapkan oleh investigasi media terkait dengan jihadis itu termasuk al-Nusra.Operasi rahasia ditutup oleh Trump pada tahun 2017, tetapi renungan presiden kemudian tentang penarikan dari Suriah sepenuhnya tidak pernah terwujud berkat upaya pejabat seperti Jeffrey dan berbagai staf Pentagon.[IT/r]