Imam Khamenei: Verifikasi Penghapusan Sanksi AS Berarti Iran Harus Mampu Menjual Minyaknya

Imam Sayyed Ali Khamenei, Leader of the Islamic Revolution in Iran.jpg

IslamTimes - Pemimpin Revolusi Islam Yang Mulia Imam Sayyid Ali Khamenei mengatakan klaim AS untuk menghapus sanksi Iran harus diverifikasi oleh Tehran dan ini berarti bahwa Republik Islam harus dapat menjual minyaknya dalam kondisi normal dan menerima uangnya.

Pernyataan Imam Khamenei muncul dalam sebuah posting di halaman Instagram-nya pada hari Kamis (8/4) ketika tim negosiasi Iran berada di ibu kota Austria, Wina, untuk membahas kondisi untuk kebangkitan kesepakatan nuklir 2015 yang bersejarah, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama [JCPOA ], dengan penandatangan lain untuk kesepakatan tersebut."Verifikasi [penghapusan sanksi AS] berarti [mampu] menjual minyak secara resmi, dengan mudah dan dalam kondisi normal, dan uangnya diterima oleh Iran," tambah Imam Khamenei.Akun Instagram Imam Khamenei juga merilis video di mana Imam Ali Khemenei menegaskan bahwa Tehran tidak terburu-buru bagi Washington untuk kembali ke perjanjian nuklir.Imam Khamenei menambahkan bahwa penandatangan perjanjian nuklir gagal untuk mematuhi komitmen mereka di bawah kesepakatan, mencatat bahwa keputusan pemerintah dan parlemen Iran untuk membatalkan komitmen nuklir Tehran adalah benar.Imam Khamenei menyatakan bahwa komitmen di satu sisi harus dibalas dengan komitmen di sisi lain dan AS harus menghapus semua sanksi jika Barat ingin Iran kembali pada kepatuhan JCPOA.Imam juga mencatat bahwa Tehran akan kembali ke kepatuhan penuh dengan kesepakatan nuklir setelah memverifikasi sanksi telah benar-benar dicabut oleh AS.Imam Khamenei mengatakan penandatangan lain untuk kesepakatan itu tidak memiliki hak untuk menetapkan persyaratan untuk Tehran selama mereka belum memenuhi kewajiban mereka, menekankan bahwa ini adalah kebijakan definitif Iran yang tidak akan dimundurkan oleh Tehran.Amerika Serikat mulai memberlakukan sanksi ekonomi yang berat terhadap Iran pada 2018 setelah mantan Presiden AS Donald Trump membatalkan JCPOA, yang ditandatangani oleh Iran dan kekuatan dunia, akibatnya Iran dilarang melakukan transaksi ekonomi dengan seluruh dunia, termasuk menjual minyaknya dan menerima uangnya.Sementara pemerintahan Trump menggambarkan tindakan anti-Iran sebagai kebijakan "tekanan maksimum", Teheran mengecam tindakan tersebut sebagai "perang ekonomi", "terorisme ekonomi" dan juga "terorisme medis," dengan menyatakan bahwa sanksi tersebut telah sangat merugikan rakyat Iran tetapi gagal untuk melakukannya. membuat bangsa bertekuk lutut.Pemerintahan baru AS Joe Biden telah mengakui bahwa apa yang disebut kampanye tekanan maksimum telah gagal, berjanji untuk menggantinya dengan kebijakan baru, tetapi sejauh ini gagal untuk mengambil langkah praktis ke arah itu dan benar-benar mengikuti Trump. kebijakan -era terhadap Iran.Iran tetap sepenuhnya mematuhi kesepakatan itu selama setahun penuh, tetapi karena pihak-pihak Eropa yang tersisa gagal memenuhi akhir kesepakatan mereka, Tehran mulai pada Mei 2019 untuk mengurangi komitmen JCPOA dalam beberapa langkah di bawah Pasal 26 dan 36 dari perjanjian yang mencakup hak hukum Tehran.[IT/r]